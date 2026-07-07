Cruz Roja y Alzira habilitan un refugio climático para proteger del calor a personas sin hogar

Refugio climático - CRUZ ROJA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alzira (Valencia) habilitan un refugio climático para proteger del calor a personas en situación de sinhogarismo ante la alerta roja por calor, según ha informado Cruz Roja en un comunicado.

Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Alzira activa la apertura diurna de las instalaciones ubicadas en la calle Sant Vicent de Paúl, concretamente de 11 a 18 horas. El albergue abrió sus puertas este lunes a mediodía, al que acudió una persona.

El refugio climático que Alzira pone en marcha a través del convenio con Cruz Roja cuenta con servicios que proporcionan limpieza e higiene para las personas en situación de sinhogarismo.

El centro cuenta con servicio de descanso habilitado con cinco camas, ampliables hasta ocho plazas. Cuenta con sala comedor con bebida fresca y productos básicos de higiene, además de la zona de recepción.

Las personas que acuden a este espacio, derivadas por servicios municipales, cuentan también con la posibilidad de limpiar y secar su ropa, además de recibir comida y merienda mientras permanecen en el recurso.

Cruz Roja incorpora este recurso dentro de las acciones que lleva a cabo en todo el país para prevenir los efectos nocivos del calor extremo entre las personas más vulnerables. La campaña 'Caliente, caliente, frío, frío' contempla llamadas telefónicas, visitas a domicilio y seguimiento de los colectivos más vulnerables ante las altas temperaturas de estos días.

Las altas temperaturas constituyen uno de los principales riesgos ambientales para la salud y afectan de forma desigual a la población. Aunque las personas mayores, la infancia, quienes padecen enfermedades crónicas o toman determinados medicamentos presentan una mayor vulnerabilidad, el calor extremo también supone un riesgo creciente para otros colectivos, como las personas que trabajan al aire libre, quienes practican actividad física o deporte en exteriores, las personas sin hogar, las que viven en viviendas con dificultades para mantener una temperatura adecuada o aquellas expuestas de forma prolongada al sol por motivos laborales o de ocio.