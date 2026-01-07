Cruz Roja atiende en la provincia de Alicante a 231 personas sin hogar durante la borrasca Francis - CRUZ ROJA

ALICANTE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha atendido a un total de 231 personas sin hogar durante la borrasca Francis, según ha informado durante este miércoles la organización en un comunicado.

Asimismo, se desplegaron en diferentes localidades albergues temporales, en coordinación y solicitud de ayuntamientos de la provincia. Algunos de estos dispositivos de emergencia temporal ya se han replegado este miércoles y algunos permanecerán abiertos al menos durante esta noche según valoración y evolución de la situación climatológica.

Adicionalmente, Cruz Roja continua reforzando sus salidas en calle para prestar atención 'in situ' a las personas más vulnerables, así como continúa intensificando su labor en sus centros de día y recursos, como son las sedes de Cruz Roja y el Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE).

Concretamente, se han entregado 67 kits de pernocta y kits higiene en calle y se han efectuado dos traslados a centros sanitarios. Durante este despliegue, iniciado el 4 de enero hasta hoy miércoles, se han movilizado 53 efectivos de Cruz Roja, entre voluntariado y personal técnico de emergencia