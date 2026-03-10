Cruz Roja ofrece ayudas de hasta 65.000 euros a comunidades de vecinos para reparar ascensores pendientes desde la dana

Miembros de Cruz Roja en un edificio afectado por la dana - CRUZ ROJA

Cruz Roja ha abierto plazo hasta el 24 de abril para que las comunidades de propietarios de la zona afectada por la dana en Valencia que lo consideren puedan solicitar una ayuda de hasta 65.000 euros para reparar sus ascensores si es que siguen afectados desde la riada del 29 de octubre de 2024 y adecuar elementos de accesibilidad al inmueble.

Según ha informado la ONG en un comunicado, en muchos de esos edificios de residencias colectivas viven personas con movilidad reducida, personas mayores y menores de seis años, lo que se traduce "en aislamiento y dificultad" para normalizar sus vidas.

Tras la dana, en el marco del Plan de Respuesta de Cruz Roja a tres años, la organización puso en marcha una iniciativa de asistencia a esas personas aisladas con las llamadas "sillas oruga". De esa forma, empezó a facilitarles que pudieran salir a la calle, si no de forma diaria sí de vez en cuando, en especial cuando necesitaran acudir a alguna consulta médica o gestión inaplazable.

Hasta la fecha, Cruz Roja acumula 5.842 servicios de "silla oruga" a personas vecinas de edificios cuyos ascensores resultaron afectados por la dana en localidades tales como Paiporta, Catarroja, Benetússer, Alfafar, Sedaví, Aldaia, Alaquàs o Algemesí, entre otras.

El Plan de Respuesta de Cruz Roja a los efectos de la dana ofreció desde su puesta en marcha una "respuesta integral" para responder a las necesidades "urgentes" de la población inmediatamente después de la emergencia, pero también a medio y largo plazo hasta 2027 para permitir a las personas y empresas afectadas recuperarse y aumentar su resiliencia.

Las ayudas para la reparación de ascensores que finalmente se aprueben -en ningún caso ya reparados- se harán efectivas por transferencia bancaria a cada una de las comunidades de propietarios beneficiarias, según ha precisado la entidad.

REQUISITOS

Entre las exigencias recogidas en la bases para acceder a la ayuda destaca la necesidad de no haber solicitado, por incumplimiento de requisitos, la ayuda que por el mismo concepto habilitó la Generalitat Valenciana tras la dana.

También, entre los requisitos, además de la tipología de edificios de residencial colectiva en funcionamiento con anterioridad al 29 de octubre, figura que entre sus vecinas y vecinos haya personas con movilidad reducida a la espera de resolución de calificación de grado de discapacidad; residentes con grado de dependencia nivel uno o a la espera de resolución; mayores de 65 años con vivienda en el edificio; familias con menores de seis años y acreditar dificultad económica de la comunidad de propietarios para haber afrontado los costes de la reparación.

También se valorarán casos de comunidades de propietarios que pese a no cumplir los requisitos sociales de la convocatoria, "acrediten una situación de vulnerabilidad económica que impida reparar el ascensor y el espacio de accesibilidad".

Las comunidades interesadas podrán enviar hasta el 24 de abril la solicitud y documentación requerida al correo electrónico ascensoresdana@cruzroja.es así como una foto adjunta del estado actual del ascensor o instalación a reparar.

La dimensión de la catástrofe y el impacto social y económico que causó la dana hace un año llevó a Cruz Roja a lanzar un llamamiento para recoger donativos para la emergencia. Del total de los donativos recogidos, que superan los 119 millones de euros, 60,6 millones los hicieron empresas, fundaciones y entidades de la sociedad civil. El resto de particulares.

En la Comunidad Valenciana han sido cerca de 500 las entidades donantes que confiaron en Cruz Roja para ofrecer su ayuda a las víctimas de la dana. Hasta la fecha y gracias a esas donaciones, Cruz Roja ha proporcionado ayuda económica a más de 27.200 familias y ha apoyado con más de 14,2 millones de euros la reapertura de más de 2.900 empresas que solicitaron acceso a las ayudas (más de 3.700 identificadas), entre otras muchas acciones.

Hasta ahora, desde la puesta en marcha del plan, son más de 6.900 las personas que han podido recuperar ya sus medios de vida y más de 11.800 las beneficiarias indirectas de las ayudas a empresas en 25 localidades de la provincia de Valencia.