Cs afirma que Ribó "ha alargado dos meses la angustia del colectivo fallero de manera innecesaria"

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha asegurado que el alcalde, Joan Ribó, "ha alargado dos meses la angustia del colectivo Fallero de manera innecesaria".

Así se ha pronunciado Giner tras conocer que el alcalde, Joan Ribó, y el concejal de fiestas, Carlos Galiana, han dado a conocer a representantes del colectivo fallero que las Fallas de 2020 quedan suspendidas definitivamente.

Giner ha cuestionado "los motivos de Ribó para alargar la toma de la decisión, cuando muchas otras fiestas, San Fermín, Hogueras, la Magdalena, hasta la festividad de la Virgen de los Desamparados en Valencia, se han suspendido".

Sobre este asunto, el portavoz de Cs ha exigido "cuantificar el impacto económico de la decisión" y explicaciones sobre por qué se ha esperado tanto para suspender definitivamente las Fallas.

El portavoz de Cs, quien ha señalado que el pasado 24 de febrero su grupo preguntó por escrito al alcalde por la Covid-19 y la celebración de las Fallas, ha lamentado la "incertidumbre creada por el alcalde a los falleros y a los artistas". Giner ha dicho: "esperamos que no tarde en decidir qué hacer con los monumentos almacenados en los talleres, la Feria de muestras y la Marina".

Por su parte, la concejal de Cs, Amparo Picó ha añadido: "Es hora de empezar a planificar las Fallas de 2021, con un plan eficaz de ayudas directas a los distintos sectores afectados por la crisis del coronavirus". "Cada sector es un mundo y la problemática les afecta de una manera", ha manifestado.

"Los artistas falleros tienen, hoy en día, un gran problema en sus talleres, porque si no dan salida a los monumentos no pueden aceptar nuevos trabajos", ha lamentado Picó. "No podemos olvidarnos de los pirotécnicos, que han sido grandes perjudicados por los problemas de almacenamiento, debido a la restricción de pólvora por ser material peligroso", ha explicado la concejal naranja. "Desde la unión, la coherencia y la responsabilidad política hay que apoyar y gestionar a todos los sectores implicados en las Fallas", ha concluido.