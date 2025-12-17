El CSIC obtiene 2,3 millones para llevar su investigación a la sociedad valenciana

Investigadora del CSIC - CSIC

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Once proyectos liderados por personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat Valenciana han sido seleccionados por Ivace+i Innovación, de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, para trasladar los resultados de su investigación a la sociedad. En total, los grupos de investigación han obtenido 2,3 millones de euros.

Los proyectos se centran en temas como la salud mental de la infancia y la adolescencia; la prevención de fenómenos hidrológicos extremos como los sufridos por la dana; el diagnóstico y tratamiento del cáncer o la valorización de productos de deshecho de industrias como la del arroz, según ha informado la entidad en un comunicado.

En la convocatoria de Proyectos estratégicos en cooperación, el CSIC ha obtenido seis proyectos con una financiación total de 1,1 millones de euros. En uno de ellos, Javier Senent lidera desde el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC-UV) Aigualert, que impulsa una nueva generación de sistemas inteligentes para anticipar, vigilar y gestionar inundaciones y otros eventos hidrológicos extremos en la Comunitat Valenciana.

Combina cámaras de medición continua de cauces con técnicas de inteligencia artificial para interpretar en tiempo real la información compartida en redes sociales para mejorar la detección temprana. Junto con un gemelo digital de cuenca, el sistema permitirá emitir alertas rápidas y eficaces a administraciones y población. Las zonas de estudio son la cuenca del río Magro hasta el embalse de Forata y la cuenca del río Mijares hasta el embalse de Arenós. Participan la UPV y las empresas VIELCA ingenieros y Sensing Tools.

En la convocatoria de Valorización, transferencia y explotación por las empresas de resultados de I+D, el CSIC ha obtenido cinco proyectos por una cuantía total de 1,2 millones de euros dentro de la línea 1, que financia el desarrollo de demostradores de producto, servicios o tecnologías a partir de los resultados de investigación generados por los grupos de investigación del sistema científico valenciano, para que alcancen el desarrollo suficiente para que sean incorporados por las empresas.

En la línea de Salud mental, cáncer y enfermedad hepática, Yolanda Sanz lidera en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos un proyecto que desarrollará un modelo predictivo para detectar de forma precoz alteraciones emocionales y conductuales que indiquen riesgos de salud mental en niños y adolescentes. Se basa en hallazgos previos realizados por su equipo de investigación que demuestran una asociación entre una dieta poco saludable, la composición de la microbiota intestinal y la salud mental.

Por su parte, Luis Caballero desarrolla desde el Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) el proyecto Mirada, que pretende crear un dispositivo innovador que integra diversos tipos de imágenes médicas para ofrecer una visualización "precisa, localizada y en tiempo real de tumores operables con cirugía mínimamente invasiva (tumores gástricos, por ejemplo)". El objetivo es mejorar la planificación y ejecución quirúrgica, reducir la morbilidad y aumentar la capacidad de identificación, localización y resección intraoperatoria de lesiones malignas.

El proyecto que lidera Juan José García Garrigós en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (CSIC-UPV) obtendrá el primer prototipo mundial de un escáner de microscopía fotoacústica 3D portátil y de bajo coste para el diagnóstico precoz y monitorización no invasiva del melanoma, un tumor cutáneo maligno responsable de la mayoría de las muertes por cáncer de piel.

El prototipo se demostrará en ensayos clínicos con pacientes voluntarios del servicio de Oncología Dermatológica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), que dirige el doctor Onofre SanMartín.

También en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, Fernando Galve desarrolla el proyecto Kepler, un sistema innovador de resonancia magnética de bajo campo magnético, compacto y accesible, para la detección temprana del cáncer. Se trata de desarrollar una herramienta asequible, no invasiva y segura para realizar cribados sistemáticos y preventivos en lugares donde el acceso a tecnologías avanzadas está limitado por el coste y las dimensiones.

Pablo Botella propone desde el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) el proyecto Shape, donde estudiará la acción de un compuesto antiinflamatorio denominado AG5, un derivado sintético de un compuesto de origen vegetal, para tratar la enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, que afecta alrededor del 25% de la población mundial. AG5 es capaz de minimizar la reacción inflamatoria sin inhibir la respuesta inmune primaria. El fármaco tiene un perfil económico muy favorable.

AGUA

Sobre el resto de Proyectos estratégicos en cooperación, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) tienen tres estudios en marcha relacionados con el agua.

Gloria Sánchez desarrolla Eragua para mejorar el conocimiento y la gestión de la calidad de las aguas regeneradas. Además de probar técnicas analíticas para detectar virus, parásitos, genes de resistencia a antibióticos y contaminantes químicos emergentes, estudian su eliminación en estaciones depuradoras de aguas residuales reales.

María José Fabra lidera el proyecto Impact para identificar las principales fuentes y tipos de contaminación por microplásticos en el ciclo integral del agua, especialmente de origen textil, y desarrollar tratamientos efectivos y sostenibles, incluyendo tecnologías emergentes como el vermicompostaje (descomposición de materia orgánica mediante lombrices). El objetivo es probar la aplicación de los métodos más seguros de mitigación de microplásticos en el ámbito industrial.

También en el IATA-CSIC, Juan José Tamayo desarrolla el proyecto YEAST4VALUE, una biorrefinería para dar valor a subproductos generados en las industrias del arroz, del vino, del aceite de oliva y de la horchata, así como restos de poda de caña común asociados a daños provocados por la dana.

Mediante procesos de extracción y de transformación sostenibles, se obtendrán aceites y carotenoides de alto valor para su uso en la industria de los alimentos, cosmética y salud, así como un bioestimulante de uso agrícola en forma de pellet para ayudar a recuperar la salud de suelos dañados.

En el Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), Antonio Chica trabaja en el proyecto Deshcem para desarrollar un sistema híbrido catalítico para la eliminación de microcontaminantes emergentes (restos de medicamentos, productos de cuidado personal, pesticidas, microplásticos o sustancias químicas persistentes) en el ciclo del agua. La solución propuesta se basa en un sistema de tratamiento de agua que combina ozono y zeolitas modificadas (materiales naturales que actúan como catalizadores).

Diego Orzáez impulsa desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV) el proyecto MiCropBiome, una nueva generación de tratamientos agrícolas basados en microorganismos beneficiosos para mejorar la resistencia de los cultivos a la sequía y otros efectos del cambio climático.

En su laboratorio desarrollan una tecnología para que las plantas emitan una señal de luz cuando activan respuestas internas, un 'indicador luminoso' para ver, en tiempo real, cómo reacciona la planta cuando entra en contacto con un microorganismo bioestimulante y obtener información sobre su estado fisiológico. Con ello aceleran el desarrollo de bioestimulantes más eficaces y sostenibles. Además de la UPV, participan las empresas Darwin Bioprospecting Excellence y Seipasa.