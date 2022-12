CSIF exige a Sanidad cubrir 751 plazas estructurales "pendientes" y contratar más personal de cara a Navidad

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Conselleria de Sanitat Universal que "cubra con urgencia las 751 plazas estructurales que tiene pendientes desde mayo" y que "refuerce la sanidad valenciana en las próximas semanas para asegurar la cobertura de las vacaciones de Navidad y una atención adecuada a los pacientes".

El sindicato explica, en un comunicado, que mientras los casos de gripe, covid y bronquiolitis "se disparan y la cita previa en centros de atención primaria ya se da para dentro de un mes, Conselleria sigue sin cubrir las 751 plazas estructurales pendientes desde mayo dentro de las 6.000 que anunció".

Del mismo modo, agregan, "la Administración todavía no ha presentado un plan de refuerzos para cubrir las vacaciones de Navidad".

El sindicato señala que esas 751 plazas estructurales, la Conselleria se comprometió a dotarlas en septiembre; no obstante, no fue hasta finales de noviembre, ante la insistencia de CSIF, cuando las comunicó a la mesa sectorial y todavía no las ha cubierto. Además, la central sindical considera que son "del todo insuficientes".

Pone como ejemplo que la dirección del hospital Arnau, en València, había solicitado 30 plazas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y la Conselleria "únicamente ha previsto diez".

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

CSIF subraya la "gravedad" de la situación actual, con incremento de atención por enfermedades respiratorias y unas plantillas mermadas debido a la falta de relevo generacional e insuficiente creación de plazas.

A este respecto el sindicato indica que, por ejemplo, en Urgencias no se ha producido un aumento de plantilla, sino "simplemente una reconversión de plazas, lo que ha provocado que no disponga este servicio hospitalario de más personal pese al carácter fundamental de su labor".