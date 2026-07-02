CSIF insta a Educación a "aprovechar julio" para acelerar la climatización en el conjunto de centros educativos

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40ºC durante la cuarta ola de calor del verano. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a la Conselleria de Educación a que "aproveche el mes de julio, con las aulas sin alumnado, para acelerar la climatización en el conjunto de centros educativos de la Comunitat Valenciana".

La organización recalca, en un comunicado, "la necesidad de esa medida con el fin de garantizar que las clases se impartan en septiembre en las condiciones adecuadas y cumpliendo la legislación en prevención".

CSIF recuerda que ya pidió en la última reunión de Mesa Sectorial temática sobre infraestructuras, celebrada esta semana, calendarios de ejecución de obras. El sindicato quiere que, "más allá de propuestas, exista un compromiso de cumplimiento de plazos".

En lo que respecta a climatización, insiste en asegurar que en el interior de los centros no se supere los 27 grados que especifica el Real Decreto 486/1997. Y recalca que en numerosas aulas no existe sistema de refrigeración y ni siquiera disponen de ventiladores.

En este sentido, apunta que "las instrucciones dictadas semanas atrás por Conselleria ante temperaturas elevadas para organizar las clases en jornada continua, de 8 a 13 horas, en junio y septiembre, constituyen una medida provisional que no solventa un problema".

Para la central sindical, "la solución más adecuada consiste en dotar de climatización a todos los centros, de manera que quede asegurado, tal como establece la normativa en prevención, que no superarán los 27 grados en el interior de las aulas en los meses más calurosos ni bajarán de los 17 en los más fríos".

En esa línea, ya ha solicitado también en reunión de Mesa Sectorial el porcentaje de centros climatizados y por climatizar, además de otros datos, como el de las instalaciones educativas que presentan problemas de accesibilidad, tienen reparaciones pendientes o aún no han eliminado barracones.

CENTROS DANA

Del mismo modo, pidió un calendario de rehabilitación de centros afectados por la dana. El sindicato considera que "tras el fracaso del anterior Plan Edificant, queremos concreción y hechos".

El sindicato insistirá en resolver el problema de la climatización en las próximas reuniones de Mesa Sectorial. Además, avisa que en septiembre, de no producirse una solución, pedirá la suspensión de clases en aquellos espacios educativos que superen los 27 grados, concluye.