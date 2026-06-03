CSIF pide "serenidad" en la negociación por la huelga y llevará a Fiscalía "ataques" y la "retención" en la Conselleria

(I-D)El Presidente Autonómico De CSIF Comunidad Valenciana, Rafael Cantó; El Presidente Autonómico De CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco, Y El Presidente Nacional De CSIF, Mario Gutiérrez. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama "serenidad, responsabilidad y diálogo" para "desencallar" el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana y reivindica su "libertad sindical" para firmar acuerdos "beneficiosos" para el profesorado, como la subida salarial de 200 euros hasta 2028. Además, condena los "ataques y mensajes" sufridos por sus representantes en redes, así como la "retención" el pasado domingo en la Conselleria de Educación al sentir "temor por su integridad física", hechos que van a poner en conocimiento de la Fiscalía.

Así se ha anunciado en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sede del sindicato en València, que ha contado con la presencia del presidente nacional de la entidad, Mario Gutiérrez; el presidente CSIF Comunidad Valenciana, Rafael Cantó; y el presidente autonómico de CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco.

Este último ha vuelto a defender el pacto de subida salarial que han suscrito con la administración solo CSIF y ANPE "después de que el colectivo llevara 19 años sin subidas" y que incluye el "hito histórico" de seis días de libre disposición y la desconexión digital. Sin embargo, ha lamentado que a raíz de firmarlo han sufrido "ataques no deseables". "La violencia nunca puede ser moneda de cambio para trabajar; la responsabilidad y contención son elementos clave de una negociación", ha expuesto Seco.

Además, ha querido "desmentir" que sea esta central la que rompió la unidad sindical y ha acusado a los tres sindicatos que continúan como convocantes de la huelga --STEPV, CCOO y UGT-- de haberla provocado al negociar entre ellas un documento unitario con el que intentaron "imponer" a CSIF que la lengua vehicular en el sistema educativo sea el valenciano. "La acusación de que hemos roto la unidad sindical no es cierta, la rompieron ellos unilateralmente. La verdad tiene que salir", ha insistido.

Sobre esta cuestión, el presidente autonómico de CSIF ha considerado que la huelga "ha pasado a tener un carácter político" y ha criticado que la secretaria general del PSPV y ministra de Universidades, Diana Morant, o el síndic de Compromís, Joan Baldoví, acudan a darle apoyo cuando durante ocho años del ejecutivo del Botànic no actuaron. Cantó también ha censurado que "los otros tres sindicatos", en referencia a STEPV, CCOO y UGT, "quieran imponer su política lingüística".

En este punto, ha dado a conocer una serie de escritos que CSIF ha remitido a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, la presidencia de Le Corts y los diversos grupos donde exigen "condenas expresas de cualquier conducta que pueda constituir intimidación, coacción o impedimento del libre ejercicio de la actividad sindical". En la misma línea, van a abrir un canal de denuncia para docentes que sientan "presiones en sus centros", que "las hay", ha dicho Rafael Cantó.

Según el relato que incluyen en estas misivas, "tras la finalización de una reunión mantenida en dependencias de la Conselleria competente en materia educativa, representantes de CSIF se vieron sometidos a una situación de presión e intimidación por parte de los representantes de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y STEPV que se encontraban en dichas instalaciones, quienes impidieron a estos abandonar libremente las mismas, además en el exterior se encontraban grupos de manifestantes alentados por los representantes de estas organizaciones sindicales, circunstancia que generó un fundado temor por su integridad física, no pudiendo abandonar el recinto de la Conselleria hasta las 2h del día 1 de junio".

"Con independencia de las legítimas discrepancias que puedan existir entre organizaciones sindicales respecto de cualquier proceso negociador, entendemos que ningún sistema democrático puede tolerar comportamientos dirigidos a coaccionar, intimidar o dificultar el ejercicio de la actividad sindical de representantes elegidos democráticamente por los trabajadores", añaden.

Por ello, en el escrito remitido a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, informa de que "van a poner en conocimiento de la Fiscalía todo estos hechos por si fueran constitutivos de algún tipo de infracción penal" y exigen "una condena pública" y que "se depuren responsabilidades".

Aquí, y a preguntas de los medios, Manuel Gutiérrez ha resaltado que "no se criminaliza nadie", pero "lo que no se ha respetado es la autonomía sindical de CSIF".

"ACTO DE BUENA FE NEGOCIADORA"

Por otra parte, acerca del estado actual de las conversaciones con la Generalitat, José Seco ha recordado que "como acto de buena fe negociadora" decidieron desconvocar la huelga y han acudido "a todas las mesas y reuniones para trasladar " sus propuestas.

En este momento, CSIF cree que las propuestas que ha puesto sobre el tapete Educación en la mayoría de puntos que aún se están debatiendo son "insuficientes", como bajada de ratios, plantillas o FP. Por parte de este sindicato, las posturas sí están cercanas en cuanto a carga burocrática y promoción del valenciano.

Preguntado por cómo van a presionar a la administración en los temas donde no haya acuerdo, Seco ha recalcado que tienen "la fuerza de los argumentos" y ha apostillado que "si estamos negociando no seguimos con una huelga indefinida que es cero diálogo".

Tras las mesas de trabajo en línea que terminan hoy, creen que la Consellería presentará un documento con su oferta definitiva y la central sindical lo someterá a su órganos de dirección para que decidan "si son o no firmables".

Interrogado por si cree posible reabrir el punto sobre retribuciones, tal y como reclaman STEPV, CCOO y UGT, ha incidido en que, como ya se ha aclarado que la cláusula de revisión laboral afecta a todo el montante, es "fácil que el resto de fuerzas sindicales se sumen al acuerdo".

Y sobre las críticas internas que ha despertado la firma del acuerdo, en concreto en algún representante de la central sindical en Alicante, estos dirigentes han expresado su "tranquilidad", ya que "todas las decisiones" s han tomado en los órganos previstos.

El responsable nacional de CSIF ha recordado que, tal y como anunciaron ayer, van a promover movilizaciones a partir del próximo mes de septiembre en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones del profesorado, con una posible huelga de docentes a nivel nacional.

Gutiérrez ha rechazado que sea "incoherente" anunciar estas protestas mientras la organización ha desconvocado el paro en la Comunitat Valenciana.

A su juicio, "no se puede vivir en la ficción de que no hay Estado". "Es mentira que las competencias educativas estén transferidas a las CCAA, ya que están compartidas con el Gobierno", ha remarcado Gutiérrez, que ha lamentado que exista "una guerra de guerrillas" en la que "cada uno mira hacia a su lado" y que hace que la enseñanza pública "cada vez esté peor".