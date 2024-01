Cuando aprender "duele": familias piden formación y un protocolo de atención educativa a alumnado con dislexia

La asociación Trenca-dis reúne en una jornada en CaixaForum València a especialistas para sensibilizar sobre esta "dificultad invisible"

VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La dislexia es una "dificultad de aprendizaje invisible" que afecta a la autoestima del alumnado y que provoca, por la falta de detección temprana, que estudiantes brillantes abandonen el sistema educativo. Frente a esta realidad, familias con hijos e hijas con esta necesidad especial de atención educativa reclaman más formación del profesorado y la puesta en marcha de un protocolo común para que los centros educativos dispongan de los recursos necesarios para atender de forma adecuada a estos escolares.

Esta es una de las cuestiones que se abordarán en las VII Jornadas de Dislexia y otras DEA de la Comunitat Valenciana 'De la evidencia al aula', que se desarrollarán el sábado 27 de enero en CaixaForum València impulsadas por la asociación Trenca-dis.

Docentes, sanitarios, orientadores y representantes de la administración se darán cita en este foro, que tiene como principal objetivo "sensibilizar a la comunidad educativa, tanto al profesorado como a las familias, que habitualmente no tienen la oportunidad de formarse juntos", explica a Europa Press la presidenta de la entidad, Concha Barceló.

La portavoz de Trenca-dis --un colectivo que congrega ya a más de 400 socios-- detalla que entre las dificultades más importantes a las que se enfrenta el alumnado con dislexia figura su "invisibilidad" y el hecho de que, por tanto, se pueda confundir con falta de esfuerzo o de motivación.

"El sistema educativo basa sus aprendizajes en la lectura y la escritura y cuando una persona no puede adquirirlos al nivel que se espera lo pasa muy mal porque todos los días ha de enfrentarse a ello", recalca Barceló, que alerta de que la práctica totalidad de los estudiantes con dislexia "tiene baja autoestima".

En este punto, subraya la importancia de la detección temprana, que multiplica las posibilidades de éxito educativo. "Si no se interviene pronto, tenemos un fracaso escolar por lo que el mayor reto del sistema educativo es dar una respuesta inclusiva y, para ello, el profesorado debe estar formado y conocer los indicadores de alarma".

A partir de ahí, hay que trabajar en las adecuaciones que este alumnado precisa, es decir, flexibilizar la metodología. "Adaptaciones muy sencillas marcan la diferencia ente éxito o fracaso", asevera Barceló, que pone como ejemplo el uso de audiolibros, exámenes orales o no tener en cuenta errores ortográficos propios de la dislexia. "Hasta que esto cambie les va a doler mucho aprender", lamenta.

Por ello, Trenca-dis solicita a la administración más formación para los docentes en los Cefire, ya que "actualmente es muy escasa". Igualmente, aboga por aplicar en la Comunitat "un protocolo de actuación común con el fin de que todos los centros educativos se guíen por una misma manera de hacer la cosas y den una respuesta unificada ante una realidad que engrosa cada años las cifras de abandono y fracaso escolar".

Desde Trenca-dis creen que las acciones deberían ser generales en toda España porque la problemática de las personas con dislexia es la misma en todo el territorio y, sobre la normativa actual valenciana de inclusión, consideran que "habla de niveles de respuesta, lo que está muy bien, pero no aterriza, no concreta".

AVANCES EN LA SELECTIVIDAD

Concha Barceló revela que los estudiantes con dislexia sufren muchas dificultades en la ESO y Bachillerato, etapas que se convierten en un "auténtico embudo" en el paso del alumnado a la educación superior. En este sentido, celebra los avances que la asociación ha logrado recientemente tras mantener un encuentro con la secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Rosario Escrig, el director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, y el coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), Antoni Gil.

Fruto de las conversaciones, las instrucciones del curso 2023-24 para la adecuación de los criterios de evaluación de las Pruebas de Acceso a la Universidad contemplan la no penalización de las faltas en áreas no lingüísticas y, con respecto a estas, no contabilizar las faltes de ortografía natural y arbitraria. En cuanto a la ortografía reglada, teniendo en cuenta que la calificación global del ejercicio puede disminuir un máximo de 3 puntos por cuestiones de corrección ortográfica, se descontarán 2/3 de la puntuación total al alumnado con DEA para el que se ha solicitado esta reducción.

Trenca-dis recuerda que la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje de la lectura de origen neurobiológico. Estas dificultades son consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje que es inesperado en relación a otras habilidades cognitivas y la educación recibida. Esto es, las personas con dislexia, pese a tener un nivel de inteligencia normal o alto y oportunidades de aprendizaje, no son capaces de adquirir las habilidades lectoras de la manera en que sería esperado.

La asociación dirige su acción al acompañamiento a las familias y a la formación para que "dispongan de herramientas para poder defender los derechos de sus hijos e hijas y crear una red de apoyo", concluye Concha Barceló.