Cuatro creadoras ensalzan a Concha Piquer como "mujer avanzada a su tiempo" en una exposición de la Mostra

La subdirectora de Cinematografía y Audiovisuals, Sara Mansanet y las artistas Dafne Baldoví, Lucía Peiró, Rebeca Planas y Cari Roig presentan la exposición - MAO/AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro creadoras plásticas reivindican a Cocha Piquer como una "mujer avanzada a su tiempo" en la exposición que este miércoles inaugura como tributo a la famosa cantante la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

La Galeria del Tossal presenta los trabajos de las autoras valencianas Rebeca Plana, Lucía Peiró, Dafne Baldoví y Cari Roig, que se alían para recordar a la estrella de la copla en el 120.º aniversario de su nacimiento.

La subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales y directora de la Mostra, Sara Mansanet, acompañada por las artistas y la coordinadora de la exposición, Ana Andriani, han presentado la muestra, que lleva 'Concha Piquer. Arte y Modernidad. 120 años de su nacimiento'.

La exposición, que se podrá contemplar hasta el próximo 6 de diciembre, "rinde un homenaje profundo a la cantante de València, una mujer avanzada a su tiempo, desde las miradas personales de cuatro creadoras plásticas reconocidas en la escena contemporánea actual como son Rebeca Plana, Lucía Peiró, Dafne Baldoví y Cari Roig, que nos han transmitido su admiración por la artista valenciana", ha explicado Sara Mansanet.

La directora de la Mostra ha añadido que "Concha Piquer estuvo muy unida al mundo del cine desde su juventud y, por eso, podemos disfrutar en la exposición del cortometraje 'From Far Seville', que protagonizó cuando solo tenía 17 años, y que es considerado como la primera película sonora en lengua castellana".

A través de un abanico de lenguajes plásticos plenamente vigentes, que abarcan desde la pintura abstracta y la foto-acción hasta la escultura en cera, la cerámica y la instalación, las artistas destacan el legado, la fuerza y la impronta musical de la reina de la copla.

En 'Espectro', Dafne Baldoví parte de la representación gráfica de un fragmento de la pieza musical 'Ojos verdes' y transforma el registro sonoro en una composición tridimensional con materiales como gres, esmaltes y barra de latón con una técnica basada en el torneado a alta temperatura.

Por otro lado, Lucía Peiró presenta una instalación de foto-acción y esculturas en cera que titula 'En un solo segundo', en la que muestra cómo los estímulos visuales y sensoriales ayudan a procesar y vincular la información, a codificar conceptos, a activar las engramas para la formación de la memoria.

Rebeca Plana propone la obra 'La voz como materia / la materia como voz', en técnica mixta sobre lino y que define como "la voz como materia, el silencio como materia y la pérdida como pintura".

Por último, Cari Roig firma 'Mujeres conmovidas escuchaban y cantaban', que divide a través de la técnica mixta en 'Mujeres de diseño', Yo no soy la otra además de Y el verde, verde limón.

NACIMIENTO DEL CINE SONORO EN ESPAÑOL

En 1923, cuatro años antes del estreno de la película norteamericana 'El cantor de jazz' (1927), la artista de València Concha Piquer protagonizó un hito histórico en los Estados Unidos que cambiaría el rumbo de la cinematografía en castellano, ya que se convirtió en la estrella de un cortometraje pionero de 11 minutos de duración titulado 'From Far Seville (Desde la lejana Sevilla)'.

El rodaje fue dirigido por Lee DeForest, quién utilizó para la ocasión un sistema tecnológico nuevo denominado Phonofilm. Esta técnica de vanguardia permitía, por primera vez en la época, registrar y sincronizar el audio de manera directa sobre la misma cinta de celuloide.

A lo largo del metraje de la cinta, la artista despliega todo su talento y versatilidad sobre el escenario al cantar, bailar y recitar varias piezas musicales del repertorio tradicional ibérico.

Entre las interpretaciones destacan un cuplé andaluz, una jota aragonesa e, incluso, un fado luso. El original está protegido y custodiado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.