Cuatro detenidos de una misma familia, uno menor, acusados de agredir a manifestantes propalestinos en Alicante

Archivo - Agente de la Policía Nacional junto a vehículos oficiales, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y una mujer integrantes de una misma familia, uno de ellos menor de edad, acusados de agredir a personas que se estaban manifestando a favor de Palestina y en contra de los bombardeos en Gaza en la Explanada de la ciudad de Alicante.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han detallado que los hechos ocurrieron el pasado sábado por la tarde y que a los arrestados, de 16, 38, 40 y 60 años, se les imputan posibles delitos contra el derecho de reunión, de lesiones, de resistencia y de desobediencia.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta este enclave de la ciudad de Alicante después de que en una llamada fueran alertados de los hechos. A su llegada a la Explanada, tuvieron que pedir apoyo para la intervención.

Todo ocurrió cuando al parecer mientras se desarrollaba esa concentración en apoyo al pueblo palestino las cuatro personas ahora detenidas presuntamente comenzaron a increpar a manifestantes e iniciaron la agresión.

Según las mismas fuentes, los cuatro arrestados estaban alterados, hasta el punto de que un agente supuestamente fue agredido, y no colaboraron con el cuerpo de seguridad. Los efectivos tuvieron que separar a las partes.

Desde la Policía Nacional han concretado que los detenidos en relación con este caso son cuatro personas de una misma familia: un menor búlgaro, de 16 años, una mujer lituana, de 40, y dos hombres irlandeses, de 38 y de 60.