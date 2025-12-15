Cuatro detenidos en València por distribuir cocaína rosa, marihuana y MDMA

Material y dinero intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que se dedicaban a la distribución de cocaína rosa, marihuana y MDMA, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación comenzó en el mes de septiembre por parte de la Policía Judicial de Russafa tras tener conocimiento de que en una vivienda se estaba distribuyendo droga a pequeña escala.

Una vez establecidos varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones, los agentes detectaron pases de droga tanto desde el domicilio como en la vía pública, empleando los sospechosos un vehículo para los desplazamientos.

La operación concluyó el pasado jueves con la entrada y registro en el inmueble donde los policías intervinieron 16 gramos de cocaína rosa -tussi-, 14 gramos de sustancia de corte, cuatro de marihuana y ocho pastillas de MDMA. Asimismo, incautaron más de 1.300 euros en efectivo, una balanza de precisión y otros útiles para la preparación de las dosis.

Por estos hechos, los agentes detuvieron a dos hombres y dos mujeres, de entre 21 y 35 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Pasaron a disposición judicial.