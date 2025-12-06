Cuatro heridos, dos de ellos graves, en un accidente con dos vehículos implicados en Cox

Accidente de tráfico en la N-340 en Cox (Alicante) - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellos de carácter grave, en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340 en el término municipal de Cox (Alicante).

Los hechos han ocurrido este viernes pasadas las 16.30 horas y, tras recibir el aviso, hasta el lugar se movilizaron tres dotaciones de bomberos del parque de Orihuela, Policía Local y Guardia Civil, así como un helicóptero medicalizado.

A su llegada, los bomberos han realizado trabajos de excarcelación para rescatar a una persona que había quedado atrapada en uno de los dos vehículos implicados en el siniestro, según ha informado el Consorcio Provincial de Alicante.

Además, se ha solicitado el helicóptero medicalizado para evacuar a dos heridos graves a un centro hospitalario, mientras que los otros dos han sido trasladados en ambulancia.

Tras finalizar las tareas de rescate y limpieza de la vía, los cuerpos de seguridad han restablecido el tráfico de la N-340.