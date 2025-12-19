Cuatro heridos por inhalación de humo y quemaduras en un incendio en una vivienda de L'Alcúdia de Crespins

Incendio de una vivienda unifamiliar a Alcúdia de Crespins. - BOMBERS VALENCIA

VALENCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas fueron trasladadas al hospital ayer jueves por inhalación de humo y quemaduras en un incendio de una vivienda en la localidad de L'Alcúdia de Crespins (Valencia).

Los servicios médicos asistieron a cuatro personas afectadas: dos hombres de 21 y 31 años fueron trasladados por inhalación de humo al Hospital de Ontinyent; una mujer de 58 años fue evacuada al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva por quemaduras e inhalación de humo y un hombre de 61 años fue trasladad al Hospital La Ribera de Alzira por quemaduras e inhalación de humo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar del fuego, cuyo se aviso se notificó a las 20.15 horas, una vivienda en la calle Calvari de L'Alcúdia de Crespins, se desplazaron dos unidades del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia convencional.

Por su parte, a la llegada de los efectivos de bomberos, el incendio estaba ya completamente desarrollado, con salidad de llamas por la fachada del hogar y los ocupantes de la viviendad, un hombre y una mujer, ya habían salido de esta ayudados por los vecinos.

Los efectivos de bomberos finalizaron el trabajo de extinción cerca de las 22.00 horas, según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.