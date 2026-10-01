La Cubana cancela la función de hoy en el Teatre Principal de Castelló debido a la situación meteorológica

La Cubana cancela la función de hoy en el Teatre Principal - LA CUBANA

CASTELLÓ 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Cubana ha cancelado la función de 'La cuisine de ma cousine' prevista para hoy en el Teatre Principal de Castelló debido a la situación meteorológica. La compañía y el Teatre Principal han habilitado una nueva función el domingo 4 de octubre a las 12.00 horas.

La decisión de cancelar la función de hoy se ha tomado "por causa de fuerza mayor y priorizando en todo momento la seguridad del público, de la compañía y de los trabajadores del teatro, ante la situación excepcional provocada por las fuertes lluvias previstas", según ha informado la compañía en un comunicado.

Para intentar ocasionar las mínimas molestias posibles a los espectadores afectados, se ha habilitado una nueva función extraordinaria el próximo domingo 4 de octubre a las 12.00 horas.

Todas las entradas adquiridas para la función de hoy jueves a las 20.00 horas serán válidas directamente para la nueva función del domingo a las 12.00 horas, sin necesidad de realizar ningún cambio. La Cubana y el Teatre Principal han lamentado las molestias que esta situación excepcional pueda ocasionar y han agradecido la comprensión del público.