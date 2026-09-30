La Cubana ofrecerá seis funciones de su nuevo espectáculo en el Teatre Principal de Castelló - LA CUBANA

CASTELLÓ 30 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La compañía La Cubana ha presentado esta mañana en Castelló 'La cuisine de ma cousine', su nuevo espectáculo de gran formato, con 12 actores en escena, que ya han disfrutado más de 50.000 espectadores desde que inició su gira el pasado mes de junio, y que ofrecerá 6 funciones en el Teatre Principal de la capital de La Plana desde mañana y hasta el próximo domingo.

La Cubana ha realizado la presentación con los personajes del espectáculo vestidos para la ocasión. El director de la compañía, Jordi Milán, ha explicado el contenido de 'La cuisine de ma cousine', una "loca comedia" de título afrancesado que La Cubana define como un "melodrama culinario" y que utiliza la fiebre actual por la gastronomía como punto de partida para desplegar todos los ingredientes habituales de la compañía: humor, música, color, ritmo, sorpresas y, sobre todo, mucha complicidad con el público.

Durante la presentación, Jordi Milán también ha recordado la estrecha relación que La Cubana mantiene con Castelló, una ciudad que considera una parada "imprescindible" cada vez que la compañía sale de gira. "La verdad es que aquí siempre nos hemos sentido muy cómodos. El público de Castelló nos conoce, entiende muy bien nuestro sentido del humor y siempre nos ha recibido con muchísimo cariño. Para nosotros volver es como reencontrarnos con viejos amigos", ha explicado.

Milán también ha celebrado la buena acogida que está teniendo el espectáculo antes de su llegada. "Tenemos la suerte de que, antes de llegar, ya hemos vendido muchas entradas. Pero para quien se pueda quedar sin ellas, avisaros de que en noviembre volveremos a la provincia, a Vila-real, y las entradas ya están a la venta", ha destacado.

Y precisamente cuando parecía que la presentación llegaba a su fin, ha hecho su aparición Brigitte Raventós, la gran protagonista de 'La cuisine de ma cousine': prestigiosa chef catalana nacida en París, creadora de 'la cocina de los sentimientos' y propietaria de una importante cadena internacional de restaurantes.

Raventós ha recordado su especial vinculación con Castelló a través de su marido, "un orellut" nacido en el barrio de Sant Fèlix, y sus habituales visitas a la ciudad para disfrutar de las fiestas de la Magdalena, "festa plena". Pero esta vez su visita tiene un motivo todavía más especial, según ha explicado, pues el Ayuntamiento de Castelló la ha distinguido como hija adoptiva de la ciudad.

En agradecimiento por tan importante reconocimiento, la chef ha anunciado que ha escogido el Teatre Principal de Castelló para presentar su nueva e inédita masterclass, 'Los sentimientos cocinados a fuego lento', antes de llevarla próximamente a las principales ciudades del mundo. "Os espero a todos este fin de semana en el Teatre Principal. Haré un total de seis masterclasses", ha anunciado Raventós.

La presentación ha terminado con toda la compañía interpretando uno de los números musicales del espectáculo, convirtiendo por unos minutos la plaza de la Paz en una auténtica fiesta.

Castelló supone la segunda parada de La Cubana por tierras valencianas. Después de actuar la pasada semana en Elda, la compañía llegará la próxima semana a Alicante y posteriormente continuará su recorrido por Altea y Calp. La gira seguirá durante los próximos meses con nuevas paradas en la Comunitat Valenciana, entre ellas Vila-real (en noviembre), Villena, Torrevieja, Alcoi y Elche, dentro de una gira estatal concebida para recorrer durante los próximos años los principales escenarios de toda España.

Las funciones en Castelló tendrán lugar una este jueves y otra el domingo y dos cada día el viernes y el sábado.