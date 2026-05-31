Las cuentas de la Generalitat 2026 buscan reforzar liderazgo económico, reindustrialización y recuperación tras la dana

Archivo - Imagen de la rambla del Poyo en la localidad valenciana de Torrent. - UV - Archivo

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 consolidan una hoja de ruta encaminada a "reforzar el liderazgo económico, la reindustrialización y la recuperación tras la dana" de octubre de 2024, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Así, ha señalado que las cuentas de la Generalitat para este "se orientan a consolidar un modelo económico basado en una economía abierta y sin trabas que favorezca el crecimiento de la actividad productiva, el fortalecimiento de las infraestructuras estratégicas y la aceleración de los procesos de reconstrucción, con la prioridad de continuar avanzando en la creación de empleo y generación de más oportunidades para la inversión".

La administración valenciana ha asegurado que su apuesta "en sectores clave queda plasmada en las partidas económicas consignadas a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros", al tiempo que ha expuesto que "una vez finalice el grueso de las obras de reconstrucción, la inversión se centrará en acciones para hacer el territorio más resiliente a futuros fenómenos meteorológicos extremos".

Estos presupuestos destinan más de 185 millones de euros para el Comisionado para la Recuperación, mientras que se contemplan también un "esfuerzo importante tanto a transportes, 187 millones, como a infraestructuras terrestres que cuenta con 257 millones".

La Generalitat ha resaltado, igualmente, el "esfuerzo inversor en el sector público instrumental y los planes de inversión 2026-2030 que se han comenzado a ejecutar este ejercicio por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ambas con inversiones superiores a los 700 millones".

La empresa matriz de Metrovalencia y TRAM d'Alacant dedicará en 2026, 229 millones a gastos de explotación y 111 a inversiones "con actuaciones clave en renovación de la red y adquisición de nuevas unidades".

RENTABILIDAD E INVERSIÓN EN AGRICULTURA

Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca gestionará en 2026 más de 774 millones de euros, "una cifra que refleja la apuesta del Consell por reforzar los sectores productivos vinculados a la agricultura, la ganadería, la pesca y el agua que necesita nuestra tierra", ha asegurado la administración autonómica.

Así, ha subrayado que esta previsión económica busca "reforzar la rentabilidad y la capacidad de inversión de sectores esenciales para la economía valenciana, desde el campo y la ganadería hasta la pesca, las cooperativas y la industria agroalimentaria".

El presupuesto ordinario de este departamento asciende a 392,5 millones, un 7 por ciento más que en el ejercicio anterior y a los que se suman 67,7 millones para actuaciones de reconstrucción tras las riadas de octubre de 2024 y 313,8 millones de sus organismos autónomos, la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Las cuentas de 2026 destinan más de 552 millones de euros a ayudas e inversiones directas para modernización, competitividad, relevo generacional, agua, ganadería, pesca, industria agroalimentaria y reconstrucción.

REINDUSTRIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO

Asimismo, la Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que contará con un total de 663,4 millones de euros, busca "consolidar una estrategia económica basada en la reindustrialización y el fortalecimiento del tejido productivo como principales motores de crecimiento".

El presupuesto autonómico "prioriza mantener la capacidad de inversión en los sectores clave y reordenar las ayudas para reforzar la eficiencia en la gestión y la orientación a resultados". "Se incrementa el esfuerzo en innovación y transformación del modelo productivo, al tiempo que se concentra parte del gasto en actuaciones de impacto directo sobre la actividad económica", ha detallado la administración.

"MÁS CERCANA Y ÁGIL"

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública contará con una dotación de 536,6 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para 2026, "con una apuesta muy clara por seguir avanzando hacia una administración más cercana y ágil y por la Función Pública".

La partida para simplificación administrativa asciende a 5.233,68 millones de euros, un 128,1 por ciento más respecto a 2025. Así, "las cuentas para 2026 dan continuidad al despliegue normativo y operativo derivado de Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de Simplificación Administrativa y del Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado".

Por otra parte, incrementan en un 18,8 por ciento la partida correspondiente a Función Pública, que contará con 12.850 millones de euros.

El Consell ha apuntado que así refuerza "la estabilidad del empleo en la administración, que para 2026 ha aprobado una de las mayores ofertas de empleo público con un total de 2.671 plazas que permitirán incorporar nuevo talento y, al mismo tiempo, impulsar la promoción interna del personal ya existente". A la vez, reducirá la temporalidad y consolidará empleo estable de calidad.

COHESIÓN TERRITORIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La Conselleria de Presidencia contará en 2026 con un presupuesto de 251,7 millones de euros, unas cuentas orientadas a "reforzar la cohesión territorial, la coordinación institucional y la proyección de la Comunitat Valenciana".

Este departamento dedica más de 142 millones de euros en líneas de subvención dirigidas a "cooperación municipal, lucha contra el despoblamiento, deporte, promoción del valenciano, comunicación de proximidad, acción exterior, fondos europeos y apoyo a iniciativas con impacto social, económico e institucional".