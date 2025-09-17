Cuerpo muestra "sorpresa" por la denuncia de Podemos y espera aprobar el martes el decreto de embargo de armas a Israel

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa. Imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado su "sorpresa" por el "contenido y los tiempos" de la denuncia de Podemos por prevaricación al Ministerio que dirige al acusarle de no cesar el comercio de armas con Israel. Al respecto, ha avanzado que espera que llevar el martes al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley del embargo de armas a Israel.

Así se ha expresado este miércoles el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en València, al ser preguntado por la denuncia de Podemos al Ministerio de Economía por presunta prevaricación administrativa en modalidad omisiva, al sostener que no ha detenido el comercio de armas con Israel ni ha impedido el tránsito de material militar por España pese a ser una medida cautelar dictada por organismos internacionales.

Al respecto, Cuerpo ha mostrado su "sorpresa, tanto por el contenido como por los tiempos" y ha defendido que el Gobierno y su Ministerio han liderado "desde el primer momento el esfuerzo por meter toda la presión posible hacia el gobierno israelí".

El objetivo, ha precisado, era "poder pasar de esta fase y dar un paso no solo hacia una situación ya pacificada, donde se respeten por fin los derechos humanitarios y el fin del genocidio en la Franja de Gaza, sino que se reconozca el Estado Palestino y podamos tener una solución duradera a largo plazo".

En este sentido, ha sostenido que actualmente están "poniendo sobre la mesa medidas legislativas para plasmar, a través del Real Decreto Ley, el embargo de armas a Israel". Ha detallado que esperan llevarlo al Consejo de Ministros el próximo martes para su aprobación.

"Seguimos trabajando para seguir aumentando la presión. No estábamos solos en esos primeros meses, lo que fuimos es liderando ese espacio para ser capaces de aumentar la presión y seguiremos haciéndolo también en el embargo de armas", ha subrayado Cuerpo.