Archivo - Imagen de archivo del Black Friday. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de Talaia, el Centro Valenciano de Ciberseguridad, ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para evitar riesgos en las compras online realizadas durante la campaña del Black Friday y el Cyber Monday.

Talaia, un organismo dependiente de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), tiene como misión es reforzar la seguridad de la información en la sociedad valenciana y promover hábitos seguros en el uso de las nuevas tecnologías.

En estas fechas, los expertos en ciberseguridad de Talaia recomiendan extremar las precauciones para evitar fraudes y proteger tanto los datos personales como la información bancaria, combinando prudencia, verificación y sentido común.

La directora de Talaia, Carmen Serrano, ha destacado "la importancia de asentar hábitos que permitan a las personas hacer compras de forma segura y con tranquilidad, ya que en estas fechas se suelen hacer compras masivas, sobre todo a través de Internet, por el Black Friday, el Cyber Monday y la cercanía a la Navidad".

Según Serrano, para hacer compras online de forma segura, la ciudadanía debe fijarse en tres momentos que resultan especialmente delicados.

"Cuando vamos a comprar, porque debemos asegurarnos de que los sitios son seguros y la compra ofrece unas condiciones mínimas; cuando vamos a pagar, porque es cuando más riesgo corren nuestros datos bancarios; y cuando vamos a recibir paquetes, ya que podemos recibir mensajes falsos con los que pueden intentar engañarnos para hacer pagos fraudulentos o recabar nuestros datos".

La responsable de ciberseguridad destaca que la regla de oro para el Black Friday "es tener menos prisa y más cuidado para realizar más comprobaciones en cada uno de los pasos. Y, sobre todo, si una oferta, un pago o un mensaje nos genera dudas o urgencia, debemos parar y verificar por otra vía".

El detalle completo de las recomendaciones se encuentra en el portal web de Talaia. Además, el centro ofrece gratuitamente varios recursos en línea para la ciudadanía interesada, que puede realizar un sencillo curso de autoformación de Talaia, de una hora de duración, sobre 'Compras Online Seguras' o bien consultar el webinar 'Protege tus compras on-line'.

La primera medida de protección comienza incluso antes de realizar la compra. Es importante desconfiar de aquellas ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad o que utilizan mensajes de urgencia para presionar al consumidor a tomar una decisión inmediata, limitando el tiempo para reflexionar o verificar la información.

Siempre que sea posible se recomienda comprar en comercios oficiales o plataformas de confianza. Si se trata de una tienda desconocida, conviene verificar quién está detrás del sitio web, consultar sus datos de contacto, revisar las condiciones de compra y devolución y contrastar las opiniones de otros clientes. Estas comprobaciones ayudan a determinar la fiabilidad del establecimiento antes de realizar cualquier pago.

Asimismo, es aconsejable desconfiar de vendedores que intenten trasladar la conversación a canales externos, como aplicaciones de mensajería o contactos fuera de la plataforma oficial. Del mismo modo, se debe evitar acceder a ofertas a través de enlaces recibidos por SMS o WhatsApp, optando siempre por entrar directamente en la página web oficial del comercio. También es recomendable no realizar compras utilizando redes wifi públicas.

PROTEGER LOS DATOS DE PAGO

El momento del pago es uno de los más sensibles desde el punto de vista de la ciberseguridad. Para minimizar riesgos, es recomendable utilizar métodos de pago seguros, como tarjetas con límites específicos para compras online o sistemas que incorporen mecanismos adicionales de autenticación.

Los expertos de Talaia recuerdan que nunca deben compartirse los datos bancarios o de la tarjeta por correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería. Además, conviene extremar la cautela ante solicitudes de pago mediante criptomonedas, transferencias directas u otros métodos que dificulten la trazabilidad de la operación y las posibles reclamaciones.

También resulta aconsejable activar las notificaciones bancarias para recibir avisos inmediatos de los cargos realizados y revisar cuidadosamente el importe antes de confirmar cualquier pago en la cuenta o a través de la pasarela.

La fase posterior a la compra también puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes. Durante campañas de gran consumo como el Black Friday, es habitual recibir numerosos mensajes relacionados con envíos y entregas, una circunstancia que los delincuentes utilizan para lanzar falsas comunicaciones de empresas de mensajería.

Por este motivo, se recomienda no acceder a enlaces incluidos en mensajes inesperados y realizar siempre el seguimiento de los pedidos desde la propia plataforma donde se efectuó la compra o a través de los canales oficiales de la empresa de transporte.

Mantener un control de los pedidos realizados y de los paquetes que realmente se espera recibir permite identificar con mayor facilidad posibles intentos de fraude. Además, es recomendable conservar facturas, comprobantes de pago y toda la documentación asociada a la compra para facilitar futuras gestiones o reclamaciones.