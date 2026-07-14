Cullera avanza en la recuperación de la Capilla de Santa Ana como futuro Museo de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell - AJUNTAMENT CULLERA

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cullera (Valencia) ha finalizado la primera fase de las obras de restauración de la Capilla de Santa Ana, una actuación que supone "un primer paso en el proceso de recuperación integral de este edificio con el objetivo de convertirlo en un nuevo espacio cultural que albergue el futuro Museo de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell".

Los trabajos, que se han desarrollado durante los últimos cinco meses, han contado con un presupuesto de 142.855,15 euros. Las obras han sido ejecutadas por la Mancomunitat de la Ribera Baixa y financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, detalla el consistorio en un comunicado.

La intervención --"prioritaria para garantizar la conservación del edificio", remarca el equipo de gobierno municipal-- ha incluido el desmontaje de la antigua cubierta, la limpieza del tablero existente, el tratamiento preventivo de toda la estructura de madera frente a insectos xilófagos, el refuerzo estructural mediante la incorporación de un tablero de hormigón armado de alta resistencia y la reconstrucción de la cubierta, manteniendo la teja existente siempre que ha sido posible y en algunos casos, reponiendo con teja nueva, siempre respetando la imagen tradicional del edificio.

Esta actuacion "supone un paso importante para conservar y recuperar este emblemático edificio de nuestra ciudad, y muy especialmente para avanzar en la puesta en marcha de un espacio dedicado a la conservación, difusión y puesta en valor de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell", ha destacado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien ha señalado que "con este museo contribuiremos a conservar, divulgar y poner en valor una de nuestras principales señas de identidad, que ademas están declaradas Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial".

El propósito es que a esta primera intervención le sucedan nuevas fases para completar la recuperación integral del inmueble y que contemplaría la rehabilitación de la fachada, la restauración de la cubierta de la sacristía, la adecuación del interior del templo como espacio cultural y expositivo, la construcción de una pérgola bioclimática y la musealización completa del edificio, con la dotación de los elementos necesarios para convertirlo en Museo de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell, y un referente cultural de Cullera.

Desde el consistorio recuerdan que en septiembre de 2025 el Arzobispado de Valencia y la parroquia de los Santos Juanes formalizaron la cesión de uso de la Capilla de Santa Ana y de la casa abadía al Ayuntamiento de Cullera, haciendo posible el desarrollo de este proyecto de recuperación patrimonial y creación del futuro Museo de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell de Cullera.