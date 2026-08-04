Cullera cierra el mes de julio con más de un 90% de ocupación en hoteles y apartamentos turísticos

Playa de Cullera - AYUNTAMIENTO CULLERA

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Cullera (Valencia) ha cerrado el mes de julio con un 91% de ocupación turística media de los hoteles, mientras que los apartamentos han alcanzado un 92%, junto al resto de modalidades de alojamiento como los apartahoteles, con un 79%, las pensiones con un 77%, los hostales con un 65% y los campings con un 58%.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los resultados "son fruto del trabajo del sector turístico y de una oferta cada vez más completa y diversificada". Asimismo, ha resaltado la suma de "los casi 15 kilómetros de playa y un entorno natural privilegiado".

El consistorio ha subrayado también "una amplia propuesta gastronómica, el turismo de actividades y experiencias y una oferta de ocio, cultural, musical, deportiva y de eventos que actúan como grandes reclamos para las personas que visitan la ciudad".

Además, ha adelantado que los hoteles registran una ocupación prevista del 88% y los apartahotels del 92%. Mientras que los apartamentos turísticos parten con una previsión del 85%, las pensiones están al 78%, los hostales al 73% y los campings al 68%.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha puesto en valor "la incansable tarea y el sacrificio del sector turístico": "Hemos demostrado un año más que Cullera es un destino capaz de atraer a miles de visitantes con una combinación única de playas, gastronomía, patrimonio, naturaleza y una programación de actividades que invita a disfrutar de la ciudad durante todo el verano", ha concluido el primer edil.