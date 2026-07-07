Cullera restaura el búnker del faro construido durante la Guerra Civil

Búnker del Faro de Cullera - AYUNTAMIENTO DE CULLERA

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cullera (Valencia) restaura el búnker del faro construido en el año 1938 durante la Guerra Civil en el Cabo de Cullera, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Situado en un promontorio próximo al refugio del faro, desde este enclave estratégico se controlaba visualmente toda la franja litoral comprendida entre el Cabo de Cullera y Dénia, y se transmitían las órdenes a las baterías encargadas de la defensa costera.

Por lo tanto, no solo servía para la vigilancia y la detección de amenazas marítimas o aéreas, sino que constituía el auténtico centro de coordinación de la defensa costera de toda la zona, garantizando la comunicación y el funcionamiento conjunto de las diferentes instalaciones militares del Faro de Cullera.

Para poner en valor esta defensa antiaérea, el Ayuntamiento de Cullera lo ha restaurando a través de fondos procedentes de la Diputació de València. Una actuación que ha permitido su recuperación, consolidación estructural y adecuación para una futura visita pública del conjunto de la construcción defensiva.

Entre otros, se han desarrollado trabajos de investigación y control arqueológico, actuaciones de limpieza y desescombro, consolidación de distintos elementos constructivos, restauración de revestimientos y acabados originales, adecuación de la cubierta, instalaciones de alumbrado y electricidad, así como distintas actuaciones complementarias de acondicionamiento exterior, urbanización y accesibilidad como la creación de un nuevo acceso desde la calle Azahar y una zona de estacionamiento.

Ahora, el consistorio ya trabaja para hacer posible la última fase, la musealización, una intervención que permitirá recuperar la historia local y patrimonio de este búnker y que, una vez finalizado, podrá ser visitable.