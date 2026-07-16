Culmina la protección del Campus de Blasco Ibáñez de la UV con la aprobación del Plan Especial

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VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha informado favorablemente el Plan Especial de Protección del Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València (UV), cuya elaboración corresponde al Ayuntamiento de Valencia.

El plan reconoce cinco Bienes de Relevancia Local con nivel de protección integral: la antigua Facultad de Ciencias (actual Rectorado), la antigua Facultad de Medicina (actual Facultad de Medicina y Odontología), la antigua Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (actual Facultad de Psicología y Logopedia), el conjunto formado por la antigua Facultad de Filosofía y Letras y la antigua Facultad de Derecho (actuales Facultad de Geografía e Historia y Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación), y el Espai Vives (antiguo Colegio Mayor Luis Vives).

El informe va más allá del catálogo inicial e incorpora, con protección parcial, dos edificios más con valores patrimoniales propios: la antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (situado en una parte de actual ampliación del Hospital Clínico) y los antiguos laboratorios de la Facultad de Ciencias (actual Rectorado II).

El plan, explica la Conselleria en un comunicado, pone en valor la arquitectura del campus como testimonio de la transición del historicismo hacia el Movimiento Moderno, con obras de arquitectos como José Luis Oriol, Javier Goerlich o Fernando Moreno Barberá, cuya huella es especialmente relevante: firma varios de los edificios protegidos y está reconocida por Docomomo Ibérico como referencia del Movimiento Moderno en España. La protección incluye también los jardines históricos del campus y los elementos escultóricos y relieves de mayor valor situados en vestíbulos y espacios exteriores.

El Plan amplía además su ámbito: si originalmente se limitaba a los inmuebles de la Universitat de València incluidos en el Catálogo Estructural, ahora incorpora todos los inmuebles merecedores de protección, con independencia de su consideración como BIC o BRL, de su inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano o de su titularidad.

Este cambio de enfoque se traslada también al título del instrumento, que pasa a denominarse Plan Especial de Protección del Campus Blasco Ibáñez de la Universitat de València.

"Hablamos de edificios que son referencia del Movimiento Moderno en España, reconocidos por Docomomo Ibérico, y que durante años han carecido de un marco de protección acorde a su valor. Con este Plan, el campus de Blasco Ibáñez tiene por fin la cobertura patrimonial que le corresponde", ha añadido la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena.

CUATRO AÑOS DE TRAMITACIÓN

Con la aprobación del Plan Especial, se culminan más de cuatro años de tramitación y trabajo, en coordinación con el Ayuntamiento y la Universitat de València, y garantiza la conservación de uno de los conjuntos arquitectónicos universitarios más singulares de la ciudad.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades reafirma con este informe su compromiso con la protección del patrimonio cultural valenciano y con la puesta en valor de una arquitectura que forma parte de la identidad e historia de la ciudad de València.