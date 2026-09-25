'Cultura als barris' arranca este otoño con más de 120 actividades culturales en 24 barrios de València

Imagen de 'Cultura als barris'. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de animación cultural y social 'Cultura als Barris' del Ayuntamiento de València arranca de nuevo este otoño, con una programación que incluye más de 120 actividades culturales, que se desarrollará en 24 barrios de la ciudad desde hoy y hasta el próximo 22 de noviembre.

Se trata de una nueva edición de esta iniciativa municipal que se lleva a cabo con el objetivo de "ampliar los lugares, los públicos y la oferta de actividades culturales gratuitas para la ciudadanía, llegando a todos los barrios".

Así lo ha destacado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, quien ha recordado que desde su creación, la campaña ha visitado casi 50 barrios de la ciudad y ha ofrecido más de 1.500 actividades culturales de todo tipo: teatro infantil y de adultos, cine al aire libre, animaciones infantiles, títeres, cuentacuentos, juegos populares, folclore y danzas populares, música de banda, conciertos de todos los estilos musicales, ópera, danza contemporánea, circo, magia o monólogos de humor.

"Y sobre todo ha ido alcanzando amplias cuotas de confianza y fidelidad del público de los barrios, que con su apoyo ha sostenido e impulsado este proyecto", remarca el edil.

Aunque en sus rasgos fundamentales la campaña mantiene una organización similar a años anteriores, en esta edición de 2026 se han introducido algunas variables con la finalidad de dar mayor continuidad y seguimiento a las programaciones. Es el caso, por ejemplo, de implementar las cinco actividades a realizar cada barrio de forma continuada en fines de semana sucesivos, y no alternos como se venía haciendo hasta la fecha. De este modo, cada barrio disfrutará de dos fines de semana seguidos con actividades.

Además, en lugar de realizar programación en ocho barrios simultáneamente cada fin de semana, se ha optado por reducir esa cifra a seis, de manera que sea más fácil asistir a las actividades programadas, tanto para el vecindario de los barrios como para los del resto de València, dado que al ser menos actividades cada día se minimiza el solapamiento de propuestas en las mismas franjas horarias.

Como cada año, la programación incluye una amplia diversidad de estilos artísticos y culturales que este año configuran un total de 123 actividades culturales. La experiencia acumulada estos años permite ir adaptando la programación a los gustos y expectativas del público, con la colaboración de las entidades vecinales.

El "equilibrio" entre la incorporación de nuevas propuestas y estilos, con la presencia de propuestas que se mantienen de otros años, contribuye a hacer de estas programaciones una oportunidad de descubrir nuevos artistas y grupos así como de volver a disfrutar de actuaciones que destacaron por su acogida entre el público en anteriores ediciones, ha destacado el concejal.

Este año, se incorporan 37 nuevos actuantes a la campaña, que participan con sus propuestas por primera vez en la programación; a ello se suma la presencia de 27 artistas y compañías que presentan nuevos proyectos diferentes a los realizados en anteriores ediciones, por tanto, también nuevos a efectos de programación. Esto supone casi un 50% de actividades nuevas en la programación respecto al año anterior.

LES ARTS VOLANT

Entre ellas, se encuentran las representaciones del proyecto Les Arts Volant, que desde hace más de 10 años se realiza gracias a la colaboración del Palau de les Arts con el Ayuntamiento de València, al objeto de acercar la lírica a los barrios de la ciudad. En esta ocasión, Les Arts Volant presenta la nueva producción en gira 2026.

Además, la música continúa siendo uno de los pilares de la programación, con 56 actividades, en el marco del proyecto València Musica City, cuyo objetivo principal es consolidar la música como un eje transversal del desarrollo urbano, social y económico, aprovechar su potencial para mejorar la calidad de vida, fortalecer la identidad y dinamizar la economía local, y maximizar su impacto en la ciudad, generando oportunidades para el desarrollo de la industria musical y la promoción cultural de València.

La variedad de estilos musicales presentes en la campaña 2026 discurre desde la música de banda, clásica, pop, indie, coral, swing, jazz, flamenco, ópera y zarzuela. Y junto a la música, la danza contemporánea, el teatro infantil y de adultos, el circo, los monólogos de humor, los cuentacuentos, el folclore valenciano, el cine, las animaciones infantiles y los talleres participativos conforman la oferta global de propuestas que Cultura als Barris 2026 ofrece en su programación, que está disponible y actualizada en las redes sociales.