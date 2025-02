Cultura descarta a corto plazo la dirección artística en el CCCC y activará "los mecanismos" de los estatutos

Bugeda cree que plantear en El Carme una 'bicefalia' como en el IVAM fue "un error"

La Conselleria de Cultura descarta a corto plazo la creación de la plaza de dirección artística del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), ya que los estatutos del Consorci de Museus

--del que forma parte el centro-- no lo permiten actualmente. Por tanto, de momento lo que hará es activar los "mecanismos" que sí están contemplados en la normativa.

En estos términos se ha expresado la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, durante la rueda de prensa de presentación de la programación del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) donde, a preguntas de los medios, ha remarcado que los estatutos vigentes del organismo "no permiten la creación de la plaza" de dirección artística en el Carme.

Cabe recordar que, tras la destitución del anterior director gerente, José Luis Pérez Pont, el anterior equipo de la Conselleria --en aquel momento en manos de Vox-- anunció que se convocaría un procedimiento para separar las competencias de gestión y artística al frente del centro cultural, de manera similar a lo que ocurre en el IVAM o Les Arts.

Sin embargo, "con los estatutos de 1996 no se contempla", ha incidido Tébar, que ha explicado que se intentó pero que "no se ha podido hacer": "Con esto no que quiero decir que no nos pongamos a trabajar y a buscar otras fórmulas de director. Aquí el consorcio siempre ha tenido una única persona que ejerce la gerencia", ha recalcado.

En este sentido, ha sostenido que se van a "activar los mecanismos que dan los estatutos vigentes" de manera que también se activará la Comisión Científico Artística y la Comisión Ejecutiva.

"A cada ayuntamiento ya se le ha solicitado a la persona que va a formar parte de esa Comisión Científico-Artística, más cuatro miembros que nombraremos en la Conselleria y que se aprobará durante el mes de marzo. Es el primer punto de desarrollo de la Comisión Científico-Artística, en la que cada ayuntamiento y cada diputación propone también cómo quiere que sea la política cultural del Centre del Carme", ha subrayado.

Por su parte, el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha expuesto que en la Comisión Científico-Artística, los expertos que forman parte de esta como órgano consultivo "revisan los proyectos y se lo dan al consejo general, y desde la dirección general ejecutiva se desarrolla ese plan de actividades".

"No ha cambiado nada desde el 1996", ha afirmado Bugeda, al tiempo que ha señalado que se va a continuar "como marcan los estatutos". Así, ha insistido en que los proyectos que lleguen a la institución pasarán una "primera criba" que llevará a cabo el equipo técnico del Consorcio donde "hay un elenco de élite".

Preguntado por la propuesta sobre una posible 'bicefalia' para la dirección del Centre del Carme, el gerente ha reconocido que "fue un error" plantear esta solución porque "se quiso comparar esta institución cultural con el IVAM" cuando "es otro tipo de institución y esto (el Consorci) es una institución de la que dependen muchas sensibilidades".

"Esta es una institución en la que se trabaja conjuntamente con muchas sensibilidades y con todos los criterios. Ese modelo nos ha funcionado perfectamente, por lo cual seguimos con ese modelo.

En esta línea, Nicolás Bugeda ha apuntado que la Conselleria de Hacienda no permite ese modelo 'bicéfalo' de gestión dado que los consorcios "suelen tener un alto cargo con rango de director general y, en ese caso, este es el modelo". "Mientras no haya otras soluciones en el futuro, no se puede", ha sostenido.

Cuestionado por si se está trabajando por crear un nuevo sistema de convocatorias para seleccionar proyectos expositivos, tras haber denunciado el propio Bugeda que en la etapa anterior eran "irregulares", el director gerente ha vuelto a calificar de "fallido el sistema anterior y ha optado, más que por el Código de Buenas Prácticas, por "unas buenas prácticas éticas, administrativas y de cumplimiento normativo".

"¿Es mejor ese mecanismo de selección de las direcciones artísticas? Yo digo que no porque para mí, por ejemplo, el proyecto de Nuria Enguita --exdirectora del IVAM que accedió al cargo por concurso público-- es un proyecto fallido. Cada gobierno tiene una manera de proceder. Y este gobierno, a lo mejor, está haciendo las cosas de otra manera. El Botànic tuvo sus mecanismos, y este gobierno tiene otros".

"LA DANA HA SIDO UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Así, ha insistido en que cada institución pública tiene sus estatutos y su Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) y que en el del Consorci pone que la dirección de gerencia es "de libre designación".

En este punto, Tébar ha insistido en que, en lo relativo a las convocatorias públicas, la dana ha sido "un punto de inflexión" por lo que el Centre del Carme "ahora mismo es el centro recuperador de artistas y de propuestas".

"Vamos a recuperar todas las exposiciones que se habían aprobado como convocatorias anteriores para que ninguna se quede fuera", ha señalado al tiempo que ha asegurado que todo eso va a ocupar la temporada "2025/2026".

Por otro lado, e interrogada por la reducción de competencias sobre el sector público en la Secretaria Autonómica, Tébar ha considerado que ella lo ve como algo "positivo" y "una oportunidad" para dedicarse "realmente en lo que es el día a día y visitar los municipios afectados por la dana".