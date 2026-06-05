Cultura destaca el papel del IVCR+i en el proyecto FENIX, Premio Europa Nostra 2026 - GVA

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha visitado las instalaciones del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) para felicitar al equipo del centro tras el reconocimiento obtenido en los Premios Europa Nostra 2026, en el marco del proyecto FENIX, del que forma parte el Instituto.

Este galardón, otorgado en Nicosia, constituye el máximo reconocimiento europeo en el ámbito del patrimonio cultural y distingue la capacidad del proyecto FENIX para incorporar tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el análisis de riesgos, en la prevención y gestión de emergencias que afectan a bienes culturales. Esta iniciativa se orienta a mejorar la resiliencia del patrimonio ante incendios, fenómenos climáticos extremos y otras situaciones de riesgo, ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Marta Alonso ha subrayado que estos galardones reflejan "la profesionalidad y el alto nivel de especialización del IVCR+i, así como su capacidad para dar respuesta a situaciones complejas con eficacia y solvencia técnica". "Seguimos fortaleciendo las capacidades del sistema público de conservación, apostando por la investigación aplicada y la anticipación de riesgos", ha añadido.

Durante la visita ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo técnico del IVCR+i, en la que han podido conocer en detalle tanto el desarrollo del proyecto FENIX como otras líneas de investigación e intervención que el instituto impulsa en materia de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural.

Asimismo, se ha destacado que el IVCR+i ha sido objeto de otros dos reconocimientos recientes durante el mes de mayo, vinculados a su actuación en situaciones de emergencia tras los efectos de la dana.

En concreto, el pasado 16 de mayo, el instituto recibió en Valladolid el Premio de Honor de la Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL). Este galardón distingue la intervención desarrollada por sus equipos en la recuperación de documentación afectada por el agua, especialmente planos y otros materiales de carácter administrativo que presentaban un elevado nivel de deterioro.

De igual modo, el 18 de mayo el IVCR+i fue reconocido con un galardón concedido por el diario La Razón, que pone en valor las actuaciones desarrolladas en el rescate, recuperación y conservación de bienes culturales afectados por la dana. Este reconocimiento subraya la eficacia de los protocolos de intervención aplicados, la capacidad de respuesta inmediata del instituto y la coordinación desplegada para minimizar daños, asegurar la correcta conservación de los bienes y facilitar su posterior restauración.

Igualmente, la secretaria autonómica de Cultura, y la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, han visitado la cúpula de la iglesia de las Escuelas Pías de València junto al arquitecto responsable de su restauración, Luis Cortés Meseguer, tras el reconocimiento de esta restauración como premio Europa Nostra 2026.

La restauración de este elemento singular del patrimonio valenciano ha sido distinguida en la categoría de Conservación y Adaptación a Nuevos Usos, consolidándose como una intervención de referencia en el ámbito europeo por su calidad técnica, su respeto a los valores originales del inmueble y su contribución a la preservación del legado histórico.

La secretaria autonómica de Cultura ha señalado que este reconocimiento europeo "respalda la excelencia de los arquitectos valencianos y la apuesta del Consell por una política cultural basada en la inversión, la planificación y la excelencia técnica en la conservación del patrimonio", y ha subrayado que el objetivo de la Generalitat es continuar desarrollando actuaciones que contribuyan a la protección y valorización de los bienes culturales valencianos.

"CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL"

Esta visita institucional se enmarca en la estrategia de la Generalitat de impulso a la "conservación, protección y difusión del patrimonio cultural", a través del Plan Restaura, que permite canalizar inversiones para la recuperación de bienes de alto valor histórico y artístico.

La actuación de Cultura en la Iglesia de las Escuelas Pías de València ha ascendido a 229.900 euros en total, de los que la Conselleria ha aprobado una subvención de 114.950 euros para tal fin, con lo que financia el 50 por ciento de la actuación.

La actuación subvencionada por la Conselleria ha consistido en actuaciones en el tercer anillo interior de la cúpula, además de esculturas y pinturas murales, lo que permite seguir mejorando el tambor de la enorme cúpula de las Escuelas Pías.

Durante el recorrido, las responsables de patrimonio cultural han supervisado los trabajos ejecutados, como actuaciones de consolidación, limpieza y restauración de estucos, esculturas, elementos dorados y pinturas murales. Esta actuación garantiza la conservación integral del conjunto y previene futuros procesos de deterioro.

La cúpula de las Escuelas Pías constituye uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la Comunitat Valenciana. Con 24,5 metros de diámetro, se trata de la mayor cúpula del territorio autonómico y una de las más relevantes a nivel nacional y europeo. El inmueble está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1982.

Por su parte, Blanca Camarena ha destacado que la coordinación entre administraciones públicas y equipos técnicos especializados ha sido clave para el éxito de la intervención, y ha remarcado la importancia de mantener una planificación a medio y largo plazo que garantice la adecuada conservación del conjunto.