Cultura destina 350.000 euros a la modernización y digitalización de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado subvenciones dotadas con 350.000 euros destinadas a financiar la digitalización, restauración y mejora de las instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana durante 2026.

Esta convocatoria tiene como objetivo "contribuir a la conservación y difusión del patrimonio documental custodiado por los municipios valencianos, facilitando los recursos necesarios para garantizar su preservación y acceso en condiciones adecuadas", explica el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

Las ayudas están dirigidas a todos aquellos municipios que realicen inversiones enfocadas a la digitalización y restauración de documentos con una antigüedad igual o superior a 50 años.

Las actuaciones subvencionables deberán contar con una inversión mínima de 600 euros y podrán recibir financiación de hasta el 100 % del coste de adquisición de equipamiento técnico especializado para preservar los fondos locales, en función de los criterios establecidos en la convocatoria.

La convocatoria contempla asimismo la financiación de equipamiento técnico de uso exclusivo para los archivos municipales, con el fin de reforzar las condiciones de conservación de los documentos.

Entre el material subvencionable se incluyen estanterías metálicas, armarios compactos móviles sobre raíles, archivadores planos horizontales, vitrinas expositivas, sistemas de climatización para depósitos documentales, deshumidificadores, termohidrógenos y escáneres especializados para trabajos de digitalización archivística.

ESTÁNDARES EUROPEOS Y NACIONALES

Para asegurar que el proceso de digitalización "cumpla con los estándares europeos y nacionales", los proyectos presentados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas recogidas en la convocatoria, con el objetivo de asegurar la calidad de los trabajos realizados y su futura difusión.

La concesión de los fondos se realizará en régimen de concurrencia competitiva. Una comisión evaluadora analizará las solicitudes recibidas y formulará la propuesta de adjudicación, teniendo en cuenta la dotación total de la convocatoria y la inversión previa justificada por cada uno de los ayuntamientos solicitantes.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades mantiene su respaldo a los municipios valencianos en la conservación de un patrimonio documental que constituye una fuente esencial para el conocimiento de la historia, la cultura y la evolución institucional de la Comunitat Valenciana.

Con esta inversión, la Generalitat facilita especialmente a los ayuntamientos con menores recursos económicos y técnicos el acceso a herramientas y equipamientos que permitan garantizar la adecuada preservación de sus archivos, favoreciendo que el legado documental pueda ser conservado y transmitido a las futuras generaciones.