Cultura establecerá una "línea estable de colaboración" para mejorar la competitividad del sector editorial

Cultura destinará más de tres millones de euros en 2026 al sector editorial valenciano para reforzar su competitividad e internacionalización - GVA

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat establecerá una "línea estable de colaboración" con el sector editorial valenciano para "avanzar en la internacionalización de las empresas, ampliar la base lectora y mejorar la competitividad de una industria cultural estratégica para la Comunitat Valenciana".

Así lo han destacado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el director general de Cultura, Ignacio Prieto, durante la inauguración del XXI Encontre d'Editorials organizado por la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), donde han reafirmado el apoyo del Consell a un sector que genera una actividad económica estimada de 27 millones de euros anuales.

La iniciativa se suma al respaldo presupuestario previsto por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para 2026, que contempla más de tres millones de euros en ayudas destinadas a la producción editorial, el fomento de la lectura, la actividad cultural de las librerías y la promoción exterior de las editoriales valencianas.

Durante su intervención, Marta Alonso ha destacado que el libro representa uno de los mejores ejemplos de cómo la cultura y la actividad económica pueden avanzar de la mano. "La lectura genera ciudadanos más libres y mejor formados, pero también impulsa empleo, innovación y oportunidades para centenares de profesionales que forman parte de la cadena de valor del libro", ha señalado.

"SECTOR ESTRATÉGICO"

La secretaria autonómica ha subrayado que la Generalitat considera las industrias culturales un "sector estratégico" para el desarrollo de la Comunitat Valenciana y ha defendido que "no hay cultura fuerte sin sectores culturales competitivos".

Por su parte, Ignacio Prieto ha trasladado al sector "la voluntad de mantener una interlocución permanente con los profesionales y empresas editoriales valencianas".

La participación de la Generalitat en este encuentro se enmarca en las actuaciones llevadas a cabo por la Conselleria para fortalecer las industrias culturales valencianas y consolidar una política cultural que apoye simultáneamente a los creadores, a las empresas culturales y al acceso de la ciudadanía a una oferta cultural diversa y de calidad, explica la administración autonómica en un comunicado.