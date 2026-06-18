Cultura inaugura una exposición de la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura en el Museu de Belles Arts de Castelló

Exposición de la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura - GVA

CASTELLÓ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Insitut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Fundación Mapfre, ha presentado la exposición 'Sakiko Nomura. Tierna es la noche' en el Museu de Belles Arts de Castelló. La muestra, dedicada a la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura (Shimonoseki, 1967), ofrece un recorrido por la trayectoria de la artista, una de las creadoras más reconocidas de la escena internacional contemporánea.

La selección de obras de 'Tierna es la noche', que podrá visitarse hasta el 11 de octubre de forma gratuita, permite acercarse a los principales temas y preocupaciones que han definido su producción artística durante más de tres décadas, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Conocida especialmente por sus retratos y desnudos masculinos, ha desarrollado un lenguaje visual propio que cuestiona las convenciones tradicionales de la representación del cuerpo y de la mirada en la historia de la fotografía.

Sus imágenes, caracterizadas por los contrastes lumínicos, las atmósferas nocturnas y un marcado componente poético, abordan cuestiones como el deseo, la memoria, la fragilidad de la existencia y el paso del tiempo. Junto a los retratos, su obra incorpora motivos florales, paisajes urbanos, habitaciones de hotel, animales y escenas cotidianas que construyen un universo visual evocador.

La exposición presta, además, especial atención al papel que los fotolibros desempeñan en la trayectoria de la artista. A lo largo de su carrera, Nomura ha publicado más de una treintena de títulos que constituyen una parte esencial de su proceso creativo y de la difusión de su trabajo.

SERIES IMÁGENES

La muestra reúne algunas de sus series fotográficas más significativas, como 'Night Flight', 'Black Darkness', 'Another Black Darkness', 'Flowers' o 'Fate in Spring', que evidencian la evolución de una autora que ha convertido la sugerencia, la oscuridad y la intimidad en rasgos distintivos de su lenguaje artístico.

El trabajo de Sakiko Nomura ha sido expuesto en instituciones y centros de arte de Europa, Asia y América, y forma parte de importantes colecciones internacionales.