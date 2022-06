Cultura incorpora las reuniones 'one to one' de la EDAV y la Fundación SGAE a Promercat-València

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura, organiza la segunda edición de Promercat-València Film Market, que se celebrará en València en tres jornadas profesionales, del 29 de junio al 1 de julio de 2022, en paralelo a la 37.a edición del festival Cinema Jove y con la colaboración de À Punt.

Además, como novedad, Promercat integra las reuniones 'One to One' organizadas por la asociación Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) y la Fundación SGAE, que tendrán lugar el viernes 1 de julio en los IVAM Labs.

Promercat es un mercado audiovisual profesional de carácter presencial, especializado en la coproducción y dirigido al sector audiovisual valenciano. El objetivo es "generar un mercado en el que puedan coincidir productoras que buscan u ofrecen proyectos de coproducción", destaca la administración autonómica en un comunicado.

También es importante, subrayan, "que los productores valencianos puedan coproducir películas procedentes de otros territorios". El propósito final, inciden, es la consolidación, la dinamización y la internacionalización del sector audiovisual valenciano por lo que respecta a la coproducción.

Promercat ha abierto en su web (http://promercat.com/) el plazo de inscripciones para los profesionales que quieran asistir a la diversidad de actividades programadas el 29 de junio, el 30 de junio y el 1 de julio en el Auditori Carmen Alborch del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

El miércoles 29 de junio, en horario de mañana, tendrán lugar las sesiones de trabajo de Promercat- València, que está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en valenciano.

En estas sesiones participan productoras y profesionales del ámbito lingüístico valenciano, así como representantes de las respectivas televisiones públicas.

El director general de À Punt, Alfred Costa; el jefe del departamento de Ficción y Cine de Televisió de Catalunya (TV3), Oriol Sala-Patau; el director general de IB3, Andreu Manresa; el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, y el director general del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel Curanta, ya han confirmado su participación en los debates de esta primera jornada.

El jueves 30 de junio, en horario de mañana, tendrán lugar las sesiones de trabajo de Promercat-Estatal, dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal; está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión.

El director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Antonio Rodes, participará en la segunda jornada para explicar los proyectos de cine y audiovisual para la Ciudad de la Luz.

En esta segunda jornada también se realizarán las micropresentaciones de guiones, los Pitch, de los proyectos del ámbito estatal, y se impulsará un foco de coproducción sobre la animación valenciana.

En las tardes del 29 y el 30 de junio, en los nuevos IVAM Labs, habrá reuniones B2B entre varias productoras interesadas en los proyectos y las productoras que los presentan.

Promercat integra las reuniones 'One to One' organizadas por la asociación Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) y la Fundación SGAE, que tendrán lugar el viernes 1 de julio en los IVAM Labs.

Por octavo año consecutivo, la EDAV y la Fundación SGAE, a través de su consejo territorial de la Comunitat Valenciana, organizan el acontecimiento 'One to One' para proyectos de autores y productores valencianos en busca de productor o coproductor. Es un acontecimiento de micropresentaciones de guiones y reuniones 'one to one', o de marketing personalizado, para dar a conocer sus proyectos.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar el talento valenciano y favorecer el desarrollo de proyectos audiovisuales valencianos. A la convocatoria se han presentado guionistas, o equipos de guionista y productor, con un proyecto de ficción de cine o televisión en fase de escritura o desarrollo.

24 PROYECTOS SELECCIONADOS

La selección de proyectos audiovisuales se ha hecho a través de una convocatoria pública, cuyo plazo concluyó el 18 de abril pasado.

Para participar en la segunda edición de Promercat, se han elegido proyectos entre aquellos que cuentan con ayudas del Institut Valencià de Cultura, pero también con el apoyo de otras instituciones públicas o que tengan asegurado un porcentaje de financiación para producirlos.

Los criterios de selección han sido la calidad narrativa, el diseño de producción y la sostenibilidad financiera de los proyectos presentados.

A la convocatoria pública se han inscrito 52 proyectos, 24 de los cuales se han escogido, procedentes de València, Alicante, Barcelona, Mallorca, Menorca, Málaga, Sevilla y Santander.

Los proyectos seleccionados se estructuran en dos categorías de mercado: Promercat-València y Promercat-Estatal. Promercat-València Promercat-València está dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilmes, así como de animación, en versión original en valenciano. Se han seleccionado un total de doce proyectos.

Los diez proyectos de largometrajes de ficción son 'Amics per sempre' de Aguacate & Calabaza (Barcelona); 'Animals irrecuperables' de Pegatum Transmedia (València); 'Cap de furó' de Suica Films (València); 'Fantasmata' de Cinetica Produccions (Mallorca); 'Mario' de Corte y Confección (Barcelona); 'Nena' de TV ON (València); 'Quan aterraràs?' de Vivir para ver Films (Barcelona); 'Quan vinga la calma' de The Fly Hunter (València); 'Rock Bottom' de Jaibo Films (Alicante), y 'Vega. La història d'un viatge' de Asismaval (València).

También se ha seleccionado la miniserie 'Belarmina. La història de les roges Molinar', de CEF Mallorca (Mallorca), y la serie 'Els Brugarol', de Focus Audiovisual (Barcelona).

Promercat-Estatal Promercat-Estatal está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal y está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión.

Se han seleccionado 12 proyectos procedentes de València, Barcelona, Málaga, Santander y Sevilla. Los proyectos valencianos seleccionados son 'Amateurs' de TV ON (València); 'Desconectada' de Beniwood (València); 'Kokoro' de Silence Comunicación (València); 'Pequeños calvarios' de Los Hermanos Polo (València); 'Eterno otoño' de Not Alone (València), y 'Solo fútbol' de Pegatum Transmedia (València).

El comité de selección también ha elegido 'Alegre y olé' de Batiak Films (Madrid); 'Antonia' de AV Media (Málaga); 'Campamento Garra de Oso' de Set Màgic (Barcelona); 'Eco' de Mordisco Films (Santander); 'Los años fríos' de Zampanò y Tarea Fina (Madrid), y 'Solos en la noche', de Summer Films (Sevilla).

ANIMACIÓN VALENCIANA

Este año, Promercat presta especial atención a los proyectos valencianos de animación que buscan acuerdos de coproducción, distribución y ventas nacionales o internacionales.

Por ello, se han organizado reuniones con empresas productoras, distribuidoras y exhibidoras, en las que participan cuatro series valencianas de animación: 'Colorics' de Hampa Studio (València); 'Temps i fets' de Somnis (València); 'Trazo crítico' de TV ON (València), y 'The Inner Life', de Pangur Animation (València).

Las tres jornadas profesionales de Promercat son de carácter presencial y se celebrarán en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Las jornadas tienen la misma agenda de trabajo: una presentación por parte de los representantes institucionales; una mesa redonda centrada en el tema de cada una de las convocatorias; una micropresentación de guiones de los proyectos seleccionados, y reuniones profesionales de las productoras con otras productoras y plataformas, televisiones y distribuidores (B2B).