Cultura.- '¿En qué mundo vivimos, qué mundo queremos?': el MuVIM programa un nuevo ciclo de cine para mayores

El MuVIM i les persones majors - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cine regresa al Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat con una nueva programación del ciclo 'El MuVIM i les persones majors'. En esta nueva edición, la número 18, girará en torno a la igualdad, el respecto a la diversidad cultural, la finitud de nuestra existencia y la convivencia pacífica entre todas las personas para garantizar nuestro futuro.

Bajo el título '¿En qué mundo vivimos, qué mundo queremos?', el ciclo, compuesto por seis películas, dará comienzo el próximo lunes 19 con 'El profesor Lazhar', filme de 2011 dirigido por Philippe Falardeau que se proyectará a las 17 horas en el salón de actos del museo de la Diputació de València con entrada libre.

Cada sesión contará con una presentación de la película y un debate posterior. Así, desde la reflexión conjunta acerca de qué tipo de sociedad dejaremos a las próximas generaciones, arranca la cartelera de 2026 de esta iniciativa conjunta de la Diputació, el MuVIM y entidades dedicadas a la promoción cultural de las personas mayores: la Federació valenciana d'aules de la tercera edat (Fevated), La Nau Gran, València l'Eixample Aules de 3ª Edat y la Asociación Proted.

Tras 'El profesor Lazhar', el ciclo continuará con las siguientes películas: 'El show de Truman' (Peter Weir, 1998), el 16 de febrero; 'Mimosas' (Oliver Laxe, 2016), el 9 de marzo; 'El pan de la guerra' (Nora Twomey, 2017), el 30 de marzo; 'Plan 75' (Chie Hayakawa, 2022), el 27 de abril, y 'Yo capitán' (Matteo Garrone, 2023) el 18 de mayo.