Cultura refuerza su compromiso con el patrimonio con la exposición en Alicante del legado de Rafael Altamira

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, en la inauguración de la exposición 'Rafael Altamira, de Alicante al mundo. El legado de un humanista' - GVA

ALICANTE, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha inaugurado en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, la exposición 'Rafael Altamira, de Alicante al mundo. El legado de un humanista', una muestra dedicada a "una de las figuras intelectuales más relevantes de los siglos XIX y XX". El acto ha contado también con la presencia del director general de Cultura, Ignacio Prieto.

Durante el acto, Alonso ha señalado que "esta exposición proyecta la figura universal de un alicantino que llevó el pensamiento y los valores humanistas a distintos ámbitos del conocimiento y de la vida pública". "Desde la Generalitat impulsamos iniciativas que acercan nuestro patrimonio documental a la ciudadanía y refuerzan la memoria cultural compartida", ha añadido.

La exposición, organizada por la Dirección General de Cultura a través del Archivo Histórico Provincial de Alicante, se enmarca en la programación de la Semana Internacional de los Archivos y se sitúa entre los proyectos culturales destacados impulsados este año por la Generalitat en materia de patrimonio documental y difusión cultural, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Uno de los principales elementos de la muestra es la presentación pública, por primera vez, del legado documental de Rafael Altamira, incorporado al Archivo Histórico Provincial de Alicante tras décadas de custodia en el IES Jorge Juan.

Este conjunto documental pasa a formar parte de los fondos del archivo y permitirá a investigadores y ciudadanía acercarse de forma directa a la vida y obra del humanista alicantino.

Para Alonso, "la incorporación de este legado al Archivo Histórico Provincial de Alicante garantiza su conservación y facilita el acceso a una documentación fundamental para comprender nuestra historia intelectual".

La exposición recorre la trayectoria vital e intelectual de Rafael Altamira, desde sus orígenes en Alicante y su formación universitaria hasta su proyección internacional como historiador, jurista, pedagogo, diplomático y defensor de la paz.

A través de documentos originales, fotografías, publicaciones, correspondencia, prensa histórica y recursos audiovisuales, los visitantes pueden conocer la dimensión humana e intelectual de una figura conectada con algunos de los principales nombres de la cultura y la política de su tiempo.

Para el desarrollo del proyecto han colaborado el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración, diversos archivos históricos provinciales, la Universidad de Alicante, la Universitat de València, el Archivo del Senado, la Residencia de Estudiantes, el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Archivo Municipal de Alicante, el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, el Archivo Nacional de México o la Biblioteca Nacional de Chile, entre otros.

EXILIO

La muestra incluye espacios dedicados a las redes intelectuales y políticas de Altamira, su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza, su aportación a la renovación pedagógica, su influencia en la historiografía contemporánea, su compromiso con el europeísmo y la cooperación internacional, así como su labor en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. También aborda aspectos de su biografía como el exilio en los últimos años de su vida y su legado.

La exposición incorpora recursos didácticos e inmersivos dirigidos a públicos de distintas edades con el objetivo de "facilitar la comprensión de una etapa clave de la historia contemporánea española".

Con esta iniciativa, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades "refuerza su compromiso con la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio documental valenciano, así como con la puesta en valor de figuras relevantes de la historia y la cultura".