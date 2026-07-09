Roig Arena incorpora un sistema de sonido que brinda "una experiencia acústica de máximo nivel"

Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València y d&b audiotechnik han alcanzado un acuerdo de colaboración por el que la compañía especializada en sistemas profesionales de sonido se incorpora al recinto como partner operativo.

En el marco de esta alianza, el recinto valenciano se ha equipado de un sistema de sonido permanente diseñado para ofrecer "una experiencia acústica de máximo nivel en la amplia programación de conciertos, eventos deportivos y espectáculos internacionales que acoge el recinto".

La instalación incorpora sistemas de las series SL, A y CL de d&b audiotechnik, y su versatilidad ya ha quedado demostrada en dos citas de "máxima exigencia": la celebración del segundo título de Liga del Valencia Basket y el concierto de Rod Stewart del pasado día 30 de junio, la única actuación del artista británico en España en 2026 y el primer gran espectáculo internacional celebrado en el recinto con esta solución.

Con capacidad para acoger hasta 20.000 personas en conciertos y más de 15.000 espectadores en eventos deportivos, Roig Arena es un recinto altamente versátil, cuya configuración varía en función del tipo de evento. Para responder a estas necesidades, el recinto valenciano ha incorporado una combinación de sistemas para garantizar una cobertura uniforma en todo el recinto.

"El Roig Arena fue concebido desde su origen con un objetivo claro: ofrecer la mejor experiencia acústica posible. Para ello, se trabajó tanto en la calidad del sonido en el interior del recinto como en el aislamiento acústico respecto al exterior. La incorporación de esta solución supone un paso más en ese compromiso, elevando el rendimiento sónico y permitiéndonos garantizar una experiencia sonora homogénea y de alta calidad en cualquier punto del recinto", explica, en un comunicado el director de Tecnología y Operaciones de Roig Arena, Paül Mollà.

La instalación forma parte de la infraestructura permanente del recinto y permanece integrada en la estructura del techo cuando no está en uso. Esto permite reducir significativamente los tiempos de preparación de cada evento, agilizar la operativa y maximizar la flexibilidad del espacio.

La cobertura se optimiza aún más gracias al ArrayProcessing, que adapta la distribución del sonido a la configuración específica del recinto en cada evento. Una solución de rigging desarrollada a medida ha permitido integrar el sistema de forma fluida y completar la instalación con rapidez, minimizando los tiempos de intervención en un recinto de alta complejidad técnica.

"El compromiso de al firma con la eficiencia y la fiabilidad, junto con el prestigio de la marca entre las principales giras internacionales, fueron algunos de los factores clave que nos llevaron a elegir este sistema. Queremos consolidar Roig Arena como un recinto de referencia para la música, el deporte y el entretenimiento. Con nuestro nuevo sistema estamos preparados para recibir de forma habitual a artistas de primer nivel internacional en València", recalca, por su parte, Pablo Serra, director de Contenidos Musicales.

AMPLIFICACIÓN "DE ÚLTIMA GENERACIÓN"

La instalación incorpora además amplificación "de última generación" de d&b audiotechnik, diseñada para ofrecer "el máximo rendimiento con un menor consumo energético".

Entre los próximos eventos programados figuran conciertos de artistas como Pet Shop Boys, Chayanne, Judas Priest y Bryan Adams, así como competiciones deportivas de primer nivel como Project B, la nueva liga internacional itinerante de baloncesto.

"Con este proyecto, audiotechnik refuerza su posicionamiento como socio tecnológico para arenas y grandes recintos multifuncionales. La combinación de excelencia electroacústica, control de cobertura, eficiencia energética y un ecosistema completo de hardware, software y servicios ofrece a Roig Arena una plataforma fiable para artistas, operadores y público", señala finalmente el sales manager de d&b audiotechnik Iberia, Alfonso Luria.