Cultura subraya el papel de archivos como pilares de la memoria, transparencia y preservación del patrimonio

Archivo Militar - GVA

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha visitado el Archivo Intermedio Militar Centro de Valencia, una de las instituciones documentales más relevantes del sistema archivístico español, integrada en el Sistema Archivístico de la Defensa y dependiente del Ministerio de Defensa.

Durante la visita, el director general ha conocido las instalaciones y el funcionamiento de este centro, que custodia una parte fundamental del patrimonio documental militar español y desarrolla una importante labor de conservación, organización y servicio a investigadores, administraciones públicas y ciudadanía.

Prieto ha destacado que "los archivos son una herramienta esencial para preservar nuestra memoria colectiva, fortalecer la investigación histórica y garantizar que las futuras generaciones puedan conocer y comprender su pasado". Asimismo, ha señalado que "la protección del patrimonio documental constituye una política cultural de primer nivel, tan importante como la conservación de monumentos, museos o bienes artísticos".

El Archivo Intermedio Militar Centro se ubica en el histórico acuartelamiento de San Juan de Ribera, junto al antiguo cauce del río Turia, en un conjunto arquitectónico de finales del siglo XIX que forma parte del valioso patrimonio histórico de la ciudad de València, en la actualidad dirigido por el coronel D. José Antonio Sánchez de Lara, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Este fue creado en 1995 y tiene como misión principal la recogida, tratamiento y custodia de la documentación procedente de las unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra de su ámbito territorial de responsabilidad. En la actualidad, conserva fondos documentales procedentes de más de 124 unidades productoras y alberga aproximadamente 33.000 cajas normalizadas de archivo, 6.000 legajos, 5.000 libros y más de 2.000 documentos cartográficos, algunos de ellos de gran interés histórico y patrimonial.

Entre sus fondos más destacados figuran los de la antigua Capitanía General de Levante y la Comandancia de Obras de Levante, ampliamente consultados por investigadores y especialistas.

La documentación conservada abarca fundamentalmente desde 1939 hasta 2005, aunque también custodia fondos anteriores que se remontan al siglo XIX, constituyendo una fuente de extraordinario valor para el estudio de la historia militar, institucional, territorial y arquitectónica de la Comunitat Valenciana y de otros territorios de su ámbito de actuación.

El director general ha subrayado que la Generalitat mantiene un firme compromiso con la protección del patrimonio documental valenciano, una competencia que ejerce a través de la Dirección General de Cultura mediante el impulso de políticas de conservación, descripción, digitalización y difusión de los fondos documentales que integran el patrimonio cultural valenciano.

"Los archivos garantizan derechos, aportan transparencia, preservan la memoria institucional y permiten construir un conocimiento riguroso de nuestra historia. Son una pieza imprescindible para una sociedad democrática y para una administración moderna", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto en valor la labor desarrollada por los profesionales de los archivos, cuya dedicación permite conservar y poner a disposición de la sociedad un patrimonio documental de enorme relevancia histórica y cultural.

En este sentido, Prieto ha reivindicado la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas archivísticas y de preservación documental: "La Comunitat Valenciana posee uno de los patrimonios documentales más importantes de España y nuestra obligación es conservarlo, modernizarlo y ponerlo al servicio de los ciudadanos y de la investigación".

La visita se enmarca en la voluntad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de reforzar la colaboración institucional con los organismos responsables de la custodia del patrimonio documental y de seguir impulsando iniciativas orientadas a la modernización de los archivos, la digitalización de sus fondos y la mejora de la accesibilidad de la ciudadanía a la documentación histórica.

Una vez finalizada la visita, se han dirigido a las instalaciones del Museo Histórico Militar, situado en el mismo acuartelamiento. El edificio fue construido en 1898 como sede de diferentes unidades. Cuenta con un patio interior con un mural dedicado a España, que representa un gigantesco árbol que hunde sus raíces en todas sus regiones.

Ha sido ocupado sucesivamente, como consecuencia de las distintas reorganizaciones del Ejército, por unidades de Infantería, Intendencia y Logística, siendo en la actualidad el único cuartel construido para tal fin que existe en la ciudad, lo que le proporciona un valor histórico importante. Su actual director, el coronel D. German Caraballo Zamora, ha sido el encargado de mostrar las instalaciones del museo, que está distribuido en cuatro grandes áreas: salas y patios de materiales pesados, salas temáticas, salas históricas y salas de Valencia y el Ejército.