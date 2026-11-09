La cúpula de la cooperativa de Les Naus de Alicante descarga responsabilidades sobre la gestora y el promotor

De derecha a izquierda, el presidente del consejo rector de la cooperativa de Les Naus, Luis Alberto Meler; la vicepresidenta, Vanesa Quero; y la secretaria, Trinidad Box, a su llegada este lunes a los juzgados de Pardo Gimeno en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del consejo rector de la cooperativa del Residencial Les Naus de Alicante, Luis Alberto Meler; la vicepresidenta, Vanesa Quero; y la secretaria, Trinidad Box, durante su declaración este lunes como investigados ante la jueza que instruye la causa sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en este complejo, han descargado responsabilidades sobre Fraorgi, que es la gestora de la entidad, y sobre su administrador único, el promotor Francisco Ordiñana, que es otro de los 18 imputados en el procedimiento.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios de comunicación, después de que hayan finalizado en los juzgados de Pardo Gimeno estas comparecencias, los abogados que representan a las acusaciones populares que ejercen el partido Ciudadanos y el grupo municipal del PSPV del Ayuntamiento de Alicante, Eduardo García-Ontiveros y Fernando Cazorla, respectivamente.

La magistrada acordó citar a declarar como investigados a Meler, Quero y Box, socios constituyentes y miembros del consejo rector de la cooperativa de Les Naus, después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.

Los tres han contestado a preguntas de sus letrados, aunque los dos primeros también a la jueza, y sus declaraciones han durado "escasos 45 minutos", según García-Ontiveros, quien igualmente ha subrayado que han negado contactos con miembros o cargos públicos del consistorio.

Estos tres integrantes de la cooperativa cuentan con áticos en el residencial y ya comparecieron el pasado 23 de julio en la comisión de investigación constituida sobre este asunto en Les Corts Valencianes.

"CONTRADICCIÓN"

García-Ontiveros ha subrayado que el presidente de la cooperativa "ha caído en una contradicción al decir que conocía al señor Ordiñana hacía muchos años y luego a lo largo de su declaración ha terminado diciendo que tenía una relación muy escasa con él".

En declaraciones remitidas a los medios, ha apuntado que Meler ha detallado que "se enteró" por la prensa del terreno --un suelo municipal en Playa de San Juan que fue enajenado-- y la promoción, así como que el pliego de condiciones era "muy simple" y que por eso lo presentaron "en un solo día".

En el parlamento autonómico, Meler dijo que "algún amigo" y "algún familiar" también tenían pisos en Les Naus. Entre estos, según indicó, estaba su cuñado, pero aseguró desconocer si estaba empadronado, aunque sí trasladó que su hermana y sus sobrinos vivían allí.

Sobre el contenido de las tres declaraciones, el letrado de Ciudadanos ha añadido: "Yo creo que habrá algún tipo de responsabilidad, porque todo lo que supuestamente gestionaba, comercializaba, la gestora Fraorgi o el señor Ordiñana luego ellos lo tenían que ratificar como cooperativa".

"La responsabilidad de la cooperativa es mucha. Las personas que se ponen delante de una cooperativa como presidente, como vicepresidente o secretaria, como es en este caso, tienen que saber y saben que tienen una responsabilidad", ha apostillado García-Ontiveros.

En este sentido, ha insistido en que "ellos ratifican como cooperativa todo lo que ocurre en la concesión de las viviendas". "Vemos que todo se pergeñaba a través de la gestora Fraorgi y del señor Ordiñana porque lo han dicho ellos también y porque la documentación del procedimiento así lo acredita, pero es que la cooperativa era la que al final ratificaba todo lo que se gestionaba y se gestaba", ha agregado.

Cazorla ha indicado que Meler ha dicho ante la jueza que trabajó para Fraorgi desde 2020, pero que "ellos se conocían, eran amigos desde diez años antes", mientras que Quero y Box han declarado que "habían optado a alguna promoción previa de Fraorgi" y que "recibieron la llamada" de Ordiñana en julio de 2018 "para preparar la cooperativa".

NIEGAN CONTACTOS CON CARGOS DEL AYUNTAMIENTO

Igualmente, García-Ontiveros ha apuntado que en las declaraciones ante la jueza han negado contactos con cargos públicos o miembros del Ayuntamiento de Alicante, así como el ofrecimiento de ventajas a estos, en relación con la obtención de VPP.

Una de las tres personas investigadas que han comparecido en esta sesión, Box, confirmó en Les Corts que tenía una hermana trabajando en el departamento de prensa del consistorio alicantino y negó haber hablado con ella sobre la promoción de Les Naus. "Ella está totalmente al margen de esto", señaló.

DECLARACIÓN "RAPIDÍSIMA"

De otro lado, Cazorla ha calificado de "rapidísima" esta jornada de declaraciones y cree que los tres "dijeron muchísimo más" en la comisión de Les Corts, donde "tenían obligación de contestar" y "tuvieron que responder" alguna pregunta de carácter "más incómodo". Cuando comparecieron en el parlamento autonómico, la jueza aún no los había citado como investigados.

Asimismo, ha puesto el foco en que Meler haya dicho ante la magistrada "que no tuvo ningún beneficio" por ser presidente de la cooperativa, ante lo que el letrado del grupo municipal del PSPV ha aseverado ante los medios: "Bueno, eligió el primero y se quedó el mejor ático, o sea que alguno sí que tuvo, pero como no le puedes pinchar y no le puedes preguntar y ponerlo en un aprieto, pues el pase de gol lo remata".

Sobre el futuro del procedimiento judicial, Cazorla ha manifestado que desconoce si la Fiscalía va a solicitar nuevas diligencias a partir de ahora y ha aseverado que a su acusación se le ocurre alguna, aunque ha indicado que van a "sopesarlas" y que decidirán "pronto".

18 INVESTIGADOS

En la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP de Les Naus figuran en total como investigadas 18 personas. Entre ellas, además del presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa, están la exdirectora general y jefa de Contratación en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de inmuebles allí.

Igualmente, figura como investigada está la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien, además, fue beneficiaria de un piso en el complejo. Ambas dimitieron de sus cargos tras conocerse públicamente estos hechos, aunque Pérez-Hickman regresó a su puesto de jefa de Contratación.

Del mismo modo, están investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de estas VPP, así como adjudicatarios de pisos y el promotor, administrador único de la mercantil Fraorgi, gestora de la cooperativa.