El CVC censura los "ataques" al valenciano y a la AVL y llama al Consell a abandonar las "fórmulas de enfrentamiento"

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado este lunes, con 13 votos a favor y uno en contra, una declaración en apoyo al valenciano y a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que pide "devolver el presupuesto recortado y la dignidad" a esta institución, así como reformular las políticas lingüísticas en el sector educativo y abandonar "fórmulas de enfrentamiento y vetos contra escritores".

El documento, expuesto por el consejero Xavier Aliaga, denuncia cómo "en los últimos tiempos la lengua propia de los valencianos está sufriendo una serie de ataques" ante los cuales el CVC, como órgano estatutario consultivo, "no puede continuar en silencio". "Los ataques --incide-- son especialmente dolorosos en tanto que intentan socavar la credibilidad y la autonomía financiera de la AVL".

Ante esta situación, expone que el CVC tiene "la obligación de denunciar las medidas políticas de este gobierno de la Generalitat y otros organismos oficiales que transitan por el camino de romper uno de los grandes consensos que enmarcaban la convivencia política y social, con medidas como recortar el presupuesto a la AVL, explicitar públicamente la voluntad de asfixiarla, declarar la voluntad de limitar la libertad científica del organismo y pretender cambiar el concepto denominándola Acadèmia de la Llengua Valenciana".

Estos "ataques" a la AVL, valora, "dieron pie a un manifiesto firmado por 400 escritores valencianos que advertían de conductas no saludables de la administración pública, fundamentalmente desde la Generalitat y desde otros organismos oficiales".

Además, apunta que el escritor Ferran Torrent, que fue miembro del CVC, "ha renunciado al premio Lletres Valencianes de la pasada edición del 8 de octubre de 2024 en Alicante por la deriva académica e institucional cada vez más poco respetuosa con el valenciano".

ACTITUD "IMPENSABLE"

También censura que se haya "intentado hacer creer a la población que no hay solvencia en la comunidad científica que se ocupa de normativizar y velar por la lengua propia, atreviéndose a pontificar sobre aquello que está bien o mal según la forma como hablamos o escribimos por parte de políticos y otros profanos en el tema lingüístico". "Una actitud que sería impensable en cualquier otra lengua", añade.

Es más, critica que este "descrédito" a la AVL ha ido "acompañado por iniciativas lingüísticas que en ningún caso estaban avaladas por esta institución, como por ejemplo tratar de cambiar el nombre de la capital valenciana", todo ello mientras "se ha dado impulso económico y político a entidades secesionistas que rechazan los consensos científicos de la romanística internacional", censura.

La declaración subraya también que el CVC "defiende la denominación estatutaria de valenciano, compatible con la idea que se trata de la misma lengua que hablan millones de personas de tierras vecinas con nombres diferentes: catalán, mallorquín, ibicenco, etc".

En esta línea, alerta de que "fomentar el secesionismo lingüístico debilita la lengua, nos aísla de los hablantes de territorios vecinos e intenta reducir el idioma a un objeto babélico y primitivo, destrozando el patrimonio literario hecho por todos y por todas, para todos los y las hablantes y territorios".

INICIATIVAS "INCOMPRENSIBLES"

Igualmente, considera "incomprensibles" iniciativas como la del Ayuntamiento de Alicante de solicitar excluir esta ciudad de la zona valenciano-parlante y argumenta que el CVC no puede apoyar las políticas de la Conselleria de Educación y Cultura "dirigidas a conflictivizar el uso del valenciano a través de consultas que tensionan y enfrentan la comunidad educativa".

Al respecto, carga contra "el intento desde las instituciones de acentuar la separación de zonas valenciano-parlantes y castellano-parlantes y favorecer la confrontación de derechos en lugar de armonizar la convivencia lingüística y la simpatía por la lengua histórica de nuestra tierra, por parte de las comarcas castellano-parlantes, privando a sus habitantes de estudiar valenciano y cerrándoles salidas profesionales".

Por otra parte, lamenta la "degradación" del uso del valenciano en À Punt, "tanto por la degradación en los criterios lingüísticos y en el estándar recomendado por los lingüistas, procediendo además a una injustificable reducción a la mitad de la plantilla de correctores, como a la introducción del castellano, como lengua sobrerepresentada en el conjunto de los medios de comunicación valencianos". "No dar preferencia al uso de la lengua propia incumple las bases de creación del ente y desnaturaliza su propósito", avisa.

RECOMENDACIONES

El documento propone una serie de recomendaciones, entre las que insta a "revertir la situación de discriminación" que está sufriendo el valenciano en À Punt y a "garantizar la calidad lingüística de la cadena pública", así como a devolver "el presupuesto recortado y la dignidad" a la AVL, "reconociendo su papel como órgano normativo".

También pide "reformular las políticas lingüísticas en cuanto al sector educativo, abandonando fórmulas de enfrentamiento y vetos contra escritores en nuestra lengua procedentes de otros territorios" y emplaza a "dar marcha atrás en las decisiones onomásticas que no tengan el aval de la AVL" y a mantener la ciudad de Alicante como zona valenciano-parlante.

El presidente del CVC, José Mª Lozano, y otras dos consejeras han manifestado su rechazo a participar en la votación. Este primero ha insistido en que el contenido de la declaración "excede las atribuciones" de la entidad y ha lamentado el "empecinamiento en la confrontación y el reducido esfuerzo por el encuentro". Además, ha sostenido que podría "dañar en alguna medida la unidad y cordialidad en las relaciones entre las instituciones y sus presidencias".

En cualquier caso, ha garantizado que nada cambiará su "actitud y firmeza en la búsqueda de acuerdos y consensos" ni tampoco su "compromiso con la responsabilidad" que le ha sido encomendada como presidente.

Por su parte, la consejera Dolors Pedrós ha intervenido para reclamar que los políticos "no metan la mano" en el valenciano y que "respeten a un pueblo que tiene dos lenguas", particularmente a las personas que quieren "vivir plenamente en valenciano", que tienen "el mismo derecho" que las que lo hacen en castellano, ha reivindicado.

La declaración ha salido adelante con 13 votos a favor y uno en contra --el del consejero Josep Vicent Navarro, presidente de la entidad Lo Rat Penat--, y se remitirá al conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

POTRIES Y DESPOBLACIÓN

En otro orden de asuntos, el pleno del CVC ha aprobado por unanimidad el informe de apoyo a la candidatura de Potries (Valencia) como Capital Europea de la Cultura 2031, en el que valora que la localidad "ha llevado a cabo en los últimos años una política cultural que ha puesto en valor las tradiciones populares e históricas vinculadas a sus fiestas y a su mantenimiento y continuidad, de generación en generación".

Por otro lado, el pleno ha aprobado también por unanimidad un informe que muestra la "permanente preocupación" sobre la despoblación en especial del interior de la Comunitat Valenciana y reclama para combatir este fenómeno "una nueva mirada conjunta" para, entre otras cosas, enfrentarse a la problemática que los incendios forestales suponen para estas zonas.

También reivindica la agricultura como actividad primaria y enfatiza que puede suponer "la base de una economía local que sirva de vigilancia" de dichas áreas.