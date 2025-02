El CVC cree que la Línea de Defensa de València durante la Guerra Civil debe verse "como un todo" y defiende que sea BIC

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha considerado que la Línea de Defensa Inmediata de València, construida por el gobierno de la República durante la Guerra Civil para proteger la capital valenciana desde el oeste en esa contienda, debe contemplarse "como un todo" y no por tramos o por separado en función del término municipal en el que se encuentre cada una de sus partes. Así, ha estimado "adecuado" que sea declarada "en conjunto" Bien de Interés Cultural (BIC) en caso de que así lo solicite alguna institución pública a la administración correspondiente.

De este modo se recoge en el informe que el CVC ha emitido a petición de la Asociación de Propietarios Mas Camarena sobre la preservación de los restos arqueológicos de la Línea de Defensa Inmediata de València en la zona de Bétera-Mas Camarena, en concreto en la zona situada en el sector urbanístico R13 de esa localidad valenciana. El documento ha sido aprobado este lunes, por unanimidad, en el pleno ordinario de febrero celebrado por esta institución.

El órgano consultivo ha destacado que la Línea de Defensa Inmediata de València, que no tuvo finalmente utilidad militar "porque la presión bélica llegó desde el norte", ha dejado "muestras relevantes de arquitectura militar que tienen hoy en día diversos grados de protección según los términos municipales por donde pasa". El CVC ha precisado que esa circunstancia hace que los restos, "en algunos lugares podrían estar amenazados por la presión urbanística" y detalla que este "es el caso de Mas Camarena en el sector R13".

El Consell Valencià de Cultura explica en su informe que en junio de 2024 recibió una petición de la Asociación de Propietarios Mas Camarena "referida a las actuaciones urbanísticas en curso en parcelas al lado de la urbanización Mas Camarena de Bétera que podían poner en riesgo el mantenimiento de restos arqueológicos" de esa línea de defensa, al tiempo que precisa que estos están "protegidos por la ley".

El CVC ha emitido su informe tras visitar el lugar, mantener una sesión de trabajo en el ayuntamiento de la citada localidad "con las autoridades y técnicos municipales" para "recavar la documentación necesaria, urbanística y arqueológica, y analizar la normativa al respecto.

Este organismo ha expuesto, por lo que respecta a la protección del conjunto de elementos de la posición defensiva, que en primer lugar el Ayuntamiento debe "proceder a revisar el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos, en el que tendrá que introducir la correspondiente ficha particularizada del conjunto de elementos de la Línea Puig-Carasol -- a la que pertenece esta línea de defensa--, calificados 'ope legis' como Bienes de Relevancia Local (BRL), delimitando el perímetro y las medidas para conseguirla".

Asimismo, detalla que "el catálogo revisado tendrá que conseguir la aprobación de la Conselleria de Cultura" y sostiene que "será ese el momento y el lugar administrativo adecuado para establecer cualquier alteración del perímetro real de los restos arqueológicos, que ha estado perfectamente delimitado en el estudio arqueológico".

"CORRECTA INTERPRETACIÓN"

El CVC agrega que "ha de quedar claro que un criterio de unidad de todas las partes que conforman la posición defensiva es lo más adecuado para mantener una correcta interpretación histórica del yacimiento".

En esta línea, apunta que "resulta oportuno abrir una reflexión en torno a la Línea de Defensa Inmediata Puig-Carasols" e insiste en la visión de conjunto. "Hemos de sostener que el conjunto que constituye la Línea de Defensa Inmediata tiene una consideración superior a la de la suma de los elementos que han superado el paso del tiempo y la incuria cultural, porque a pesar de su estado incompleto y precisamente por esta razón, añade un sentido de totalidad y de unidad que lo sitúa en un plano superior que es el de los Bienes de Interés Cultural".

En conclusión, el Consell València de Cultura determina que esta línea de defensa cuenta con "los contenidos necesarios y en el nivel exigible para ser considerada como Bien de Interés Cultural Valenciano dentro de la Categoría de Conjunto Histórico".

DEBATE

Aunque el informe se ha aprobado por unanimidad, este punto del orden del día ha suscitado debate tras la solicitud de información realizada por el consejero José Vicente Navarro que ha preguntado si la Asociación de Propietarios Mas Camarena es una entidad legal, registrada y con estatutos, y qué representatividad tiene, además de cuestionar que el CVC pudiera emitir informes a petición de colectivos como este.

"¿Este informe se hace a petición de un grupo de particulares?", ha preguntado Navarro, que ha considerado que "lo lógico sería que lo pidiera la Dirección General de Patrimonio y no particulares". La consejera Inmaculada Vidal ha calificado de "lógica" la postura de su compañero y ha resaltado la necesidad de conocer "qué entidad jurídica tiene esta asociación de vecinos". La consejera Ana Noguera ha constatado la legalidad de la mencionada entidad.

El secretario del CVC, Jesús Huguet, ha explicado que este organismo no puede emitir informes a petición de personas particulares, pero sí de entidades como esta aunque ha precisado que no toma ninguna decisión sobre la cuestión que plantea.

"No declaramos ni decidimos, consideramos", ha expuesto, al tiempo que en este caso ha señalado que el Consell València de Cultura cree que "sería bueno" contemplar "toda la línea" de defensa. No obstante, ha apuntado que la decisión corresponde a las administración local o a la autonómica. "No entramos en el informe que se pueda hacer el día de mañana si lo pide Cultura. Ahora este es el informe pedido por una asociación", ha remarcado.