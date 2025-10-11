La dana Alice deja en Gandia (Valencia) picos de 150 l/m2 durante la madrugada

VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado en la localidad valenciana de Gandia durante la madrugada de este sábado acumulados de entre 97 litros por metro cuadrado (l/m2) en el núcleo urbano y 111 l/m2 en el Grao, con picos puntuales que se han aproximado a los 150 l/m2.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado, en el que ha agregado que, en algunos momentos, se han registrado intensidades de hasta 22 litros en diez minutos, lo que "ha dado al fenómeno un carácter torrencial y ha provocado algunas incidencias menores en diferentes puntos del término municipal".

El río Serpis y el barranco de San Nicolás "presentan caudales con agua, pero sin situaciones de riesgo ni desbordamientos", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que los depósitos pluviales "han funcionado bien y han ido gestionando el agua a lo largo de toda la noche y la madrugada".

Desde el Ayuntamiento han precisado que se encuentran cortados el camino Alqueria de Potes entre Alqueria del Duc y camino Fondo (se abrirá esta tarde); el camino Assagador de Morant; camino Comte; el final de la calle Mar i Pedra para evitar el acceso a la zona del descampado, y el camino Timo. Marenys no se corta porque es la única salida de la población y no hay peligro, han indicado.

INCIDENCIAS

Entre las 06.00 y las 08.00 horas, la Policía Local de Gandia ha atendido diversos servicios relacionados con la lluvia, todos de carácter leve y sin daños personales.

En concreto, en la calle Enginyer Navarro ha colapsado de forma puntual el alcantarillado; en el camino Vell del Grau se ha quedado un vehículo inmovilizado en zona inundable, sin heridos; en la calle Colón ha entrado agua en un trastero; en el camino Fondo se ha caído un muro. Además, en la calle Goleta la tapa de una alcantarilla se ha desplazado por la fuerza del agua y en el paseo Rosa dels Vents se ha anegado de agua un local.

El consistorio ha señalado que se publicará un informe en la web del Ayuntamiento por si la ciudadanía quiere reclamar daños. Asimismo, ha afirmado que los servicios municipales de mantenimiento y limpieza continúan trabajando para restablecer la normalidad en todas las zonas afectadas.