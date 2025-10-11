La dana Alice deja más de 110 l/m2 en Gandia (Valencia) en cuatro horas y 104 l/m2 en Balones (Alicante) esta noche

Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. - EUROPA PRESS TV

Aemet alerta que este sábado "es el día más adverso del episodio en Valencia y Castellón"

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado más de 110 litros por metro cuadrado (l/m2) en cuatro horas en varios puntos de Gandia (Valencia), concretamente 130 l/m2 en el Grau de Gandia y 114 l/m2 en el Ayuntamiento. Por su parte, en la localidad de Balones (Alicante) durante la noche del sábado se han acumulado 104 l/m2.

Así lo ha precisado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con datos de Avamet, que indican que entre las 6.00 y las 10.00 en otras zonas de la comarca valenciana de la Safor se han alcanzado registros significativos, como los 80,6 l/m2 de Miramar Playa; los 72,6 l/m2 de Benirredrà; los 69,2 l/m2 de Rafelcofer, o los 65,6 l/m2 de Palmera.

En la provincia de Valencia los bomberos de la capital han informado de servicios relacionados con árboles caídos en la vía pública y achiques en pasos subterráneos. Por su parte, desde el Consorcio Provincial han realizado 43 servicios relacionados con las lluvias desde las 08.00 del viernes.

En concreto, el Consorcio ha precisado que, desde la medianoche se ha movilizado a unos 20 avisos relacionados con las lluvias, de los que cerca de la mitad se han debido a saneamientos de fachadas y retirada de árboles; mientras que otros siete son por asistencia a vehículos que habían quedado atrapados en el agua. Han actuado en localidades como Mislata, Gandia, Puçol o Utiel.

En el caso de los vehículos, la mayor parte de avisos se han producido en Sagunt entre las 7.00 y 7.30 del sábado, en una "situación puntual", en la que no ha habido daños personales y "en la gran parte de casos finalmente no ha sido necesario rescate porque las personas han podido salir por sus propios medios".

En Castellón, los Bomberos de la Diputación han atendido una incidencia por desagües en vía pública. En las últimas cuatro horas, en Almenara se han registrado 73,4 l/m2; Xilxes, 50,2 l/m2; La Llosa, 50,6 l/m2; Borriana, 48,4 l/m2; o Alqueries, 47,2 l/m2.

En la provincia de Alicante no se han realizado actuaciones significativas por las lluvias en los últimos momentos por parte de los bomberos y los registros de las últimas cuatro horas son en Xàbia de 9,7 l/m2; Pedreguer, 9,2 l/m2; Atzubia, 9 l/m2; Dènia, 8,3 l/m2.

No obstante, desde la medianoche y durante las siguientes ocho horas sí ha habido registros significativos de precipitaciones en Alicante, con 104 l/m2 en Balones; en Gorga, 89,6 l/m2; en Benimassot, 86,4 l/m2; en Cocentaina, 69,8 l/m2; o en Benillup, 67,4 l/m2.

TORRENCIALIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado que durante la madrugada ha habido lluvias persistentes en Valencia, sur de Castellón y norte de Alicante, que van a continuar gran parte del día. La intensidad es de moderada a fuerte, aunque en zonas de tormenta se ha rozado la torrencialidad en la Safor y la Marina Alta.

Durante la noche ha habido muchos rayos, con mucha actividad en el mar, y algunas tormentas han tocado tierra en zonas próximas a la costa. Aemet ha indicado que, cuando las tormentas tocan tierra, la intensidad es muy fuerte o torrencial, y en zonas sin tormenta la intensidad es moderada a fuerte.

Antes de las 9.00 horas del sábado, había tres focos de tormenta con intensidad muy fuerte: entre Pego y Gandia; otro que penetra desde el mar por El Saler y El Perelló y se extiende hasta Catadau, en la zona de la Ribera; y en el Camp de Morvedre.

Aemet ha insistido en pedir a la ciudadanía mucha atención a la vigilancia meteorológica y a las actualizaciones de los avisos, ya que este sábado "es el día más adverso del episodio en Valencia y Castellón".

Este sábado sopla viento de levante persistente y con largo recorrido por el Mediterráneo en capas bajas, lo que "da lugar a que el aire se vaya cargando de humedad e inestabilizándose". "El perfil atmosférico sobre la ciudad de València es de viento de levante en toda la troposfera y la baja estratosfera, hasta unos 15 kilómetros. En capas bajas, hasta 3.000 metros, la humedad es muy alta, del 80 por ciento o más", ha detallado.

Poco antes de las 10.00 horas, la mayor adversidad se registraba entre Cullera, Sueca, Catadau, Picassent y Silla. En esa zona había tormenta y la intensidad de precipitación era muy fuerte, con multitud de rayos.

Las lluvias persistentes han ido penetrando de mar a tierra en Valencia y sur de Castellón. La intensidad es torrencial en zonas de la Ribera como Benifaió y Almussafes, donde hay tormenta.