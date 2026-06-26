Dansa València abre la convocatoria de impulso a la creación con cuatro modalidades de residencia artística

Archivo - Dansa València abre la convocatoria de 'Impuls a la Dansa' 2026 dirigida a creadores y compañías valencianas - JOSE JORDAN - Archivo

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València ha abierto la convocatoria de 'Impuls a la Dansa' 2026, un programa dirigido a creadores y compañías de danza de la Comunitat Valenciana que tiene como finalidad el apoyo a procesos de investigación, creación, mediación y exhibición en el ámbito de la danza contemporánea.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con espacios culturales municipales de titularidad pública. En la edición de 2026 participan diez municipios y espacios culturales valencianos: Aielo de Malferit, Alboraia, Almassora, Benicàssim, Dénia, El Genovés, Picassent, Puçol, la Universitat Jaume I-Paranimf de Castelló de la Plana y la Vila Joiosa. Cada uno de ellos acogerá un proyecto artístico en una modalidad de residencia específica, detalla el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

De este modo, la propuesta pretende "descentralizar la oferta artística, fortalecer el tejido profesional valenciano y acercar la danza a la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva, participativa y de proximidad", destacan desde la organización.

Los profesionales y entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 8 de julio, y deberán indicar hasta un máximo de tres opciones de residencia por orden de preferencia.

Entre los principales objetivos de 'Impuls a la Dansa' destacan el apoyo a la creación y consolidación de proyectos coreográficos contemporáneos, el impulso a la visibilidad del talento valenciano en las artes del movimiento y la generación de vínculos sostenibles entre artistas, agentes culturales y públicos. Asimismo, promueve el acceso democrático a la danza en diferentes territorios y fomenta procesos de mediación cultural desde una perspectiva crítica, diversa y comunitaria.

CUATRO MODALIDADES DE RESIDENCIA

La convocatoria contempla cuatro modalidades de residencia artística según las necesidades de cada proyecto. La modalidad de Estancia Técnica, con una duración mínima de una semana, permite el ensayo en un escenario equipado con apoyo técnico y culmina con un ensayo abierto o una muestra pública.

Por su parte, la Estancia de Creación, de al menos dos semanas de duración, está destinada al desarrollo de procesos coreográficos en espacios municipales acondicionados e incluye una presentación pública o sesión abierta al finalizar la residencia.

La modalidad de Mediación, de dos o más semanas de duración, propone el trabajo con un colectivo local de carácter educativo, social o intergeneracional, entre otros, y concluye con una presentación o devolución comunitaria. Finalmente, la Estancia de Creación + Mediación combina la creación de una propuesta artística con un proceso participativo vinculado a la comunidad local, integrando ambos componentes en la misma propuesta.

La información completa de la convocatoria está disponible en la página web del Institut Valencià de Cultura.