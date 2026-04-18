Dansa València cierra esta edición con una reflexión sobre el tiempo y el legado en el Teatre Principal. - GVA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana, Dansa València, encara su recta final este domingo con una reflexión sobre el legado a través del paso del tiempo y de las generaciones a cargo de Mal Pelo.

La formación catalana, fundada por Maria Muñoz y Pep Ramis y reconocida con el Premio Nacional de Danza 2002, es la encargada de cerrar el festival este 19 de abril en el Teatre Principal con su obra 'We. Nosaltres i els temps', según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El poema de John Berger 'Separation' sirve a la compañía para volver a adentrarse en el viaje, en la emigración y en la pérdida del sitio. A lo largo de la representación indagarán en la comunidad y centrarán el interés en desarrollar el principio básico del movimiento: caminar.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, asistirá a la clausura del Festival en el Teatro Principal, así como a los espectáculos 'Gush is Great', de Production Xx, y 'Oroimen' de Akira Yoshida, que se realizarán por la mañana en el Centre del Carme y en la Plaza del Mercado, respectivamente.

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge 'Gush is Great', de los franceses Production Xx, una experiencia hipnótica interpretada por cinco jóvenes que deambulan como oda a la rebelión dulce y a la necesidad de reinvención.

La producción internacional programada en esta edición de Dansa València es una vivencia sensorial donde se mezclan la poesía cruda y las tensiones contemporáneas. Los objetos aparecen y luego se descartan y revelan lo absurdo del mundo. Manipulaciones, ilusiones y una banda sonora acompañan una obra en la que la lentitud se convierte en un acto de resistencia.

DOS SOLOS EN TORNO A LA IDENTIDAD

La jornada de clausura se completa con dos propuestas que indagan en la construcción del 'yo' desde perspectivas distintas. En el Teatre Rialto, la canaria Paula Quintana conjuga influencias afrolatinas, herencia andaluza y presente europeo en su solo de danza 'Atlas de anatomía'.

La pieza hurga en la identidad y supone una reivindicación de la periferia por la condición de isleña de la creadora que, acompañada de un coro de voces en directo, expone el mapa de linajes y legados que el cuerpo contiene y cómo se relacionan unos con otros.

Por otro lado, el espacio público cobra protagonismo en la Plaza del Mercado donde el navarro Akira Yoshida, formado entre el 'breaking' y la danza contemporánea, propone en 'Oroimen' una reflexión escénica sobre la identidad.

La pieza muestra un personaje que, tras perder el contacto con la realidad, no busca más que ser comprendido en un viaje rememorativo. Una obra que reflexiona sobre una persona solitaria en un viaje a través de la memoria de las acciones vividas por las manos, el tacto, la juventud, el amor, la vida y la muerte.

Este evento cultural es organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, y es impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC).