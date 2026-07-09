Danza, circo, teatro y flamenco se unen en Alicante con el festival 'Fresca!' del 13 al 25 de julio

Archivo - Representación de 'Liebe', de Tiyoyaya Dansa - GVA - Archivo

ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), celebra del 13 al 25 de julio la sexta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas 'Fresca!', una cita que acercará a Alicante propuestas de danza contemporánea, circo, teatro y flamenco, con Casa Mediterráneo como sede principal.

El certamen contará con una programación compuesta por nueve espectáculos y dos propuestas gratuitas enmarcadas en el programa 'Fresca al Carrer!', que tendrá lugar en los Jardines de la Diputación de Alicante, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Asimismo, el andén de la antigua estación de Benalúa se transformará en un "exclusivo auditorio" por el que pasarán nueve espectáculos repartidos entre el escenario 'Fresca!', con cinco citas, y 'Espai frescoreta!', con cuatro montajes de mediano formato para público familiar.

Además, 'La terracita de Fresca!' busca convertirse en el "espacio bar" del certamen, ideado para que el público pueda refrescarse antes y después de cada función.

La Conselleria mantiene los precios de ediciones anteriores, con entradas que oscilan entre los cinco y los 24 euros, así como "numerosas" bonificaciones. Entre ellas, el 'Abono refresc' que permite asistir a tres espectáculos por 36 euros.

También se ofrecen entradas a diez euros para menores de 14 años y de 12 para jóvenes de entre 14 y 30 años, al tiempo que se mantiene el descuento del 20 por ciento para personas jubiladas, desempleadas y miembros de asociaciones profesionales de artes escénicas.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará con 'Fresca! Al carrer', que por segundo año consecutivo llevará las artes escénicas a los Jardines de la Diputación de Alicante con dos propuestas gratuitas a cargo de compañías valencianas.

El 13 de julio, Tiyoyaya Dansa presentará 'Liebe', una creación contemporánea que explora "las múltiples dimensiones del amor como fuerza transformadora y motor de las relaciones humanas". La pieza, creada y dirigida por Gustavo Ramírez Sansano, cuenta con la interpretación de Carmela García y Eduardo Zúñiga.

El 14 de julio será el turno de La Troupe Malabó, que pondrá en escena 'Eirenê, bajo la carpa del cielo', un espectáculo que combina teatro, circo y poesía visual para construir una reflexión sobre "la convivencia, la paz y los vínculos que unen a las personas".

La compañía pretende compartir una experiencia que apela a "la imaginación, la emoción y el encuentro colectivo", de la mano de Sergio Chaves, Marisa Ibáñez, Mae Puchalt, Lucía Roasso, Aitor Esteban y Jara Franch. Ambas actuaciones tendrán lugar a las 19.00 horas, con entrada libre.

Tras ello, el festival aterrizará en Casa Mediterráneo con su sesión inaugural el 17 de julio a las 22.00 horas, de la mano de la compañía valenciana Taiat Dansa y su función 'Las hijas de Bernarda'.

La propuesta de danza contemporánea, inspirada en el universo dramático de Federico García Lorca, revisita, desde el lenguaje del movimiento, los conflictos, deseos y tensiones que atraviesan a sus personajes femeninos. La pieza ofrece "una mirada actual sobre cuestiones como la libertad, la identidad y las estructuras de poder" y combina "fuerza expresiva, precisión coreográfica y una potente dimensión visual".

La coreografía está firmada por Meritxell Barberá e Inma García, en colaboración con las bailarinas Lara Misó, Julia Cambra, Irene de la Rosa, Mariona Jaume Camps, Eila Vals, Wilma Puentes y Celia Sandoya, quienes encarnarán a las hijas de Bernarda Alba.