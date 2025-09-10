La danza española "brillará" en la gala 'Valencia somos arte' con la Compañía Aída Gómez

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La participación de la Compañía de Danza Española Aída Gómez volverá a hacer brillar la danza española en la novena edición de la gala 'Valencia somos arte', que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Palau de Les Arts Reina Sofía.

Fundada y dirigida por Aída Gómez, la mujer más joven en dirigir el Ballet Nacional de España, la intervención de su compañía reafirma la apuesta por la danza española iniciada en la edición anterior de este espectáculo único organizado por la Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo y con la Fundación Hortensia Herrero como colaborador principal y cuya recaudación íntegra se destinará este año a la Fundación Asindown.

La Compañía de Danza Española Aída Gómez presentará tres cuadros escénicos extraídos de sendos espectáculos. En primer lugar, interpretará 'Boccherini', fragmento de 'Permíteme bailarte', cuya clave radica en una batalla alegórica, poética y figurada entre la Escuela Bolera y el flamenco. Extraído del espectáculo homónimo, en 'Adalí' se pondrá en escena una farruca de flamenco estilizado.

Para su última intervención dentro de la gala, Aída Gómez se ha decantado por un extracto de 'Carmen'. Fundada en 1997, la Compañía de Danza Española Aída Gómez lleva casi treinta años sobre los escenarios, con un impasse durante las cuatro temporadas en las que Aída Gómez dirigió el Ballet Nacional de España (BNE). Se estrenó con el espectáculo 'Solos en compañía' (1997), con coreografías de Aída Gómez, José Antonio y Javier Latorre.

Tras el paréntesis de Gómez en la dirección del BNE (1998-2001), la compañía retomó su actividad con la obra 'Salomé' (2001), con dirección escénica de Carlos Saura, coreografía de José Antonio, música de Roque Baños y Tomatito, y diseño de iluminación de Nicolas Fischtel. Posteriormente, estrenó 'Sueños' (2003) en la Scala de Milán, obra seguida de producciones como 'Carmen' (2006), 'Permíteme bailarte' (2008), 'Adalí' (2012), entre otras.

Ha producido galas de danza y participado en importantes eventos culturales como la inauguración del Museo de la Evolución Humana o el Pabellón de España en la Expo de Shanghai. En la actualidad es compañía residente en Torrejón de Ardoz. Últimas incorporaciones.

El elenco del encuentro se completa con la incorporación de Lucas Erni, bailarín principal del Ballett am Rhein de Düsseldorf, quien será el partenaire de la estrella Maia Makhateli. Asimismo, la también estrella e imagen del cartel Daniil Simkin contará como partenaire en una de sus piezas con Leroy Mokgatle, demisolista del Staatsballett Berlin.

Además, también se incorpora al elenco la solista de la Compañía Nacional de Danza Shani Peretz, quien estrenará una pieza especialmente creada para la gala por José Carlos Blanco y bailada a dúo con Mario Galindo. Por causas ajenas a la voluntad de la organización, la primera bailarina del Balletto di Teatro alla Scala de Milán Virna Toppi, anteriormente anunciada, será sustituida por la también primera bailarina de la compañía milanesa Martina Arduino.