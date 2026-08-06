Las 'Danzas Enguerinas', declaradas Fiesta de Interés Turístico Local

La Generalitat declara las 'Danzas Enguerinas' Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha otorgado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Local de la Comunitat Valenciana a las 'Danzas Enguerinas', cuya resolución, firmada por la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha sido publicada este jueves en el Diari Oficial del Generalitat Valenciana (DOGV).

La solicitud del Ayuntamiento de Enguera (Valencia) fue presentada el pasado 29 de abril y, tras el estudio de la documentación que consta en el expediente, se ha resuelto favorablemente la concesión de esta distinción.

Este distintivo, concedido por la Dirección General de Turismo, reconoce aquellas fiestas que ofrecen una especial relevancia desde el punto de vista turístico y contribuyen a poner en valor la cultura y las tradiciones populares valencianas.

El director general de Turismo, Israel Martínez, ha felicitado al Ayuntamiento de Enguera por el impulso de esta celebración y ha resaltado que "las fiestas valencianas constituyen una expresión viva de nuestra identidad colectiva, de la memoria de nuestros pueblos y de la riqueza cultural que nos diferencia como destino".

Asimismo, Martínez ha remarcado que "desde Turisme Comunitat Valenciana y la Generalitat seguiremos acompañando a los municipios y entidades festivas en la promoción, protección y difusión de estas manifestaciones, que aportan singularidad, arraigo y valor turístico a nuestro territorio".