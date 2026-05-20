David Gimilio, nuevo director del MuVIM-Museu d'Art de la Diputació de València

David Gimilio durante la presentación en el Museo de la Ciudad de València de la exposición sobre José Vergara. - MUSEO DE LA CIUDAD

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

David Gimilio Sanz será el nuevo director del MuVIM-Museu d'Art de la Diputació de València, según ha adelantado Levante-EMV y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

El pasado mes de febrero, el anterior responsable, Rafael Company, presentó su dimisión al frente del centro cultural de la corporación provincial, lo que permitió activar la búsqueda de su sustituto al frente del museo.

Cabe recordar que este centro va a experimentar una reconversión y pasa a llamarse 'MuVIM-Museu d'Art de la Diputación', denominación que sustituye a la anterior de Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat.

Dar prioridad a los cuantiosos fondos artísticos que la Diputació de València custodia en la localidad de Bétera y configurar un programa de exposiciones itinerante que llegue a los municipios son dos los dos puntos clave que pretende reforzar la corporación en esta nueva etapa.

El equipo de gobierno de la Diputación ha propuesto una reorganización del área de Cultura --dentro de la revisión "técnica" de la estructura interna de esta institución-- que contempla dos grandes bloques: uno de gestión museística que integra sus tres museos --el MuVIM, el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) y el de Prehistòria-- y otro de gestión cultural abierta a los municipios y que contará con un director del que dependerán tres secciones específicas.

TRAYECTORIA

David Gimilio es técnico en Arte Valenciano en el Museo de Bellas Artes de València (MuBAV), donde tiene una larga trayectoria y es responsable de las colecciones,. Es licenciado en Geografía e Historia, en la Especialidad en Historia del Arte, Historia del arte, crítica de arte y conservación del patrimonio artístico.

Su tesis de licenciatura versó sobre la 'Catalogación de grabados y estampas del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi de Valencia' y fue evaluada con la máxima calificación. Asimismo, su tesis doctoral titulada 'Del tardobarroco al clasicismo dieciochesco. José Vergara Gimeno (1726-1799)', obtuvo la máxima calificación cum laude.

Ha sido comisario de la exposición 'José Vergara Gimeno (1726-1799). Pintura, fama y fortuna', inaugurada recientemente en el Museo de la Ciudad de València.