Una decena de cintas de siete países del Mediterráneo, seleccionadas en el Foro de Coproducción de la Mostra

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

València Film Afers, el Foro de Coproducción Internacional del festival Mostra de València ha seleccionado cinco documentales de creación y otros tantos proyectos de ficción procedentes de países de la cuenca mediterránea, como Francia, España, Marruecos, Líbano, Croacia, Portugal o Turquía.

El encuentro celebrará su segunda edición los próximos días 25 y 26 de octubre en el Centro de Estudios Superiores Barreira Arte + Diseño, única sede fuera de Italia del prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, recalca la organización del festival en un comunicado.

Las cintas han sido escogidas para que sus productores y directores visiten València y puedan participar en diferentes sesiones de pitching y encuentros 'one-to-one' con profesionales de reconocido prestigio internacional, con objeto de establecer lazos que les permitan completar su financiación y viabilidad. Las propuestas seleccionadas abordan géneros como la comedia, la autoficción, el drama o las temáticas sociales.

Destaca la presencia de dos proyectos vinculados con València, entre ellos 'Calle de Los Ángeles', una autoficción documental que aborda la gentrificación del barrio del Cabanyal, dirigida y producida por Silvia Rey Canudo; y 'Donant la nota', una comedia en valenciano producida por Gaia Audiovisuals, que supone el primer largo de Abdelatif Hwidar, ganador del Goya en 2008 por su corto 'Salvador (Historia de un milagro cotidiano)'.

También tiene sello español '¿Es usted secuestrable?', primer largometraje de la mallorquina Charli Bujosa, producido por Mansalva Films, en el que la directora evoca de manera muy peculiar un recuerdo de su tía, que estuvo presente en el secuestro de un vuelo entre Barcelona y Palma en 1977.

Además, cuatro propuestas más firmadas por mujeres recalarán en València Film Afers. 'Flying Elephants', dirigida por Mona Khaouli y producida por Easy Riders Films (Francia) y Madame Le Tapis (Líbano), es un documental sobre la historia de un escurridizo músico libanés cuyo estilo de vida es, en sí mismo, una pequeña revolución.

'Grand Petit Frère/Little Big Brother' es el primer largometraje de la marroquí Karima Guennouni, producido por Janaprod, una road movie en la que una joven emprende la búsqueda de su padre junto a su hermano autista. 'Right Were I Left You', dirigida por la turca Ümran Safter y producida por Ekim Medya, cuenta el desgarrador viaje de una mujer que transporta el cuerpo de su hermano, muerto por suicidio, a su pueblo natal para enterrarlo.

Y 'Beirut, journal d'un effondrement', firmada por la cineasta franco-libanesa Katia Jarjoura y producida por Les Films de l'Après-Midi (Francia), plasma el modo en que la explosión del puerto de Beirut de 2020 trastoca la vida de una familia del Líbano.

Completan la lista de propuestas seleccionadas 'Jusqu'à l'aube/Until Dawn', producida por Ouarzazate Films, el nuevo proyecto de Mohamed Zineddaine, premiado director de 'La Guérisseuse' y basada en una novela de Mohamed Zefzaf, el llamado "Dostoievski marroquí".

'Penitentes', dirigida por Diogo Pereira y producida por Bam Bam Cinema (Portugal) e Invasión Cine (Colombia), documental que retrata la colaboración entre el alpinismo y la ciencia a través de las expediciones de João García a las montañas más altas del mundo para encontrar hielo cristalizado. Y 'Viktorija', con dirección de Luka Gale*ić y producción de Cobra Chicks (Croacia), una ácida comedia que narra la liberación de una mujer madura, amargada y vírgen que renace a la vida tras ingresar a su madre enferma en una residencia.

COMITÉ DE SELECCIÓN

El comité de selección de esta segunda edición de Valencia Film Afers ha estado formado por Eduardo Guillot, director artístico de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, Nadia Hotait, coordinadora de València Film Afers-Foro de Coproducción Internacional de Mostra de València, y Caroline Fournier, jefa del Departamento de Cine de la Filmoteca Suiza, como profesional externa.

La 38 edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebra del 19 al 29 de octubre de 2023, está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial