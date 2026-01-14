Una decena de propuestas integran el programa educativo Palau Kids 2026

Actiación del programa Palau Kids - LIVE MUSIC VALENCIA/EVA RIPOLL

Un total de diez propuestas artísticas y pedagógicas integran la agenda de Palau Kids 2026, el proyecto educativo del Palau de la Música de València "que este año sitúa con fuerza a la infancia y la juventud en el centro de su programación cultural y musical".

El director del auditorio municipal, Vicente Llimerá, ha señalado que este ciclo "está especialmente diseñado para constituir una herramienta clave que acerque la música y las artes escénicas a las nuevas generaciones, con una programación muy estudiada dirigida a alumnado desde Educación Infantil hasta Bachillerato, favoreciendo el primer contacto con la música en directo y fomentando una relación temprana, activa y duradera con la cultura".

El proyecto responde, según Llimerá, "a la vocación del Palau de convertirse en un espacio accesible, inclusivo y formativo, donde la música se viva como una experiencia compartida".

La temporada 2026 presenta una decena de citas que se desarrollarán entre enero y mayo en distintas salas del auditorio. Los espectáculos combinan música en directo, narración, movimiento, participación activa y reflexión, se adapta a cada etapa educativa y atiende a valores como la creatividad, la sostenibilidad, la escucha activa y el pensamiento crítico.

Entre las propuestas destacan iniciativas que conectan música y conciencia medioambiental, como Re-Ci-Clart (Amores Grup de Percussió) y TRASH! (Yllana); conciertos sinfónicos y narrativos como Concierto para animales, interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de València; o propuestas de divulgación musical como Rhapsody in Blue, a cargo de la Orquesta de València bajo la dirección de Josep Vicent, y Mozart&Son, con Vasko Vassilev&friends.

El compromiso del Palau con los públicos más jóvenes se extiende también a experiencias escénicas de carácter reflexivo y participativo, como Meravelles. Bestiari de poder, basado en El Llibre de les Bèsties de Ramon Llull (Capella de Ministrers- Transfermove) o El son sona al teu cos, de Enric Pizà.

Asimismo, el proyecto presta una especial atención a la primera infancia con propuestas como Un viaje musical, con la idea de que la educación musical comienza desde los primeros años.