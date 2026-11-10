La décimocuarta edición de la Fira Trovam comienza este jueves y ofrecerá más de 45 conciertos

Perfecto Miserable - TROVAM

CASTELLÓ 10 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La decimocuarta edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam tendrá lugar entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en Castelló de la Plana. El evento está plenamente consolidado en el calendario cultural de la ciudad y en la agenda de los profesionales de la industria gracias a un extenso programa de conciertos y actividades. Por otro lado, el alumnado de diversos centros educativos de la Comunitat Valenciana y de España asistirá a las sesiones del Trovam+, proyecto formativo desarrollado en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio.

Este año, el cartel artístico incluye más de 45 actuaciones, la mayoría de ellas con entrada libre, en diferentes escenarios de la localidad. En consecuencia, destaca el papel de la Fira a la hora de mostrar la diversidad del panorama musical autóctono con la presencia de figuras ligadas a la cultura popular como Pep Gimeno 'Botifarra', Sandra Monfort y Noelia Llorens 'Titana', y de intérpretes de géneros modernos como Arre-A.K., Bernal, La Xica, Perfecto Miserable o Romàntic Dimoni. También actuarán formaciones llegadas de otros puntos del país como Anna Ferrer, Brighton 64, Cervatana, Depresión Sonora, La Perra Blanco, Rebrote, Repion o Toundra.

Por otra parte, las actividades para los agentes del sector incluyen debates sobre el papel estratégico de las ferias, la problemática del ruido en los conciertos y el aprovechamiento de las canciones una vez ya han sido editadas. Además, Varry Brava y La Bien Querida protagonizarán Las Conversaciones del Trovam. La programación profesional incluye presentaciones por parte de entidades colaboradoras como la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Navarra Music Commission (NMC), Es_Música o la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña (ARC).

El Auditorio de Castellón, el Teatro Principal, la sala La Bohemia y El Terra serán los escenarios por los que pasarán 46 proyectos musicales durante la Fira Trovam. Así, se mostrarán las novedades de nuestra escena musical con el preestreno del espectáculo El Poble Mana de Pep Gimeno 'Botifarra'; el homenaje a la tradición valenciana concebido por Sandra Monfort bajo el título Terra de Guapes; la presentación del disco Llum, nuevo trabajo de Noelia Llorens 'Titana'; el debut en la ciudad de las canciones de Acabará fatal, disco publicado por el grupo de indie-rock Perfecto Miserable el pasado verano; y las tonadas de Romàntic Dimoni, el nuevo proyecto de Carles Caselles (Smoking Souls).

En el Trovam también se escucharán las composiciones pop de AnimalPersona, Brilla Carmen y Sanspok. Más contundentes serán los grupos de rock Bernal, Desert Vipers, La 126, Momo, Nadia Sheikh, Palo Domado y Stereozone. En cambio, las propuestas más festivas llegarán de la mano de la formación Arre-A.K. y de los cantantes La Xica y Quinto.

Además, habrá espacio para las sonoridades más experimentales en torno a la electrónica con el dúo formado por Abraxas y Hugo Mas y el artista Saurí, quien utiliza herramientas de inteligencia artificial. Los cantautores Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado y Tomàs de los Santos, así como la vocalista de jazz Sara Dowling y el grupo de música familiar Ramonets, completan la presencia valenciana en la Fira.

El evento también exhibirá algunas de las bandas españolas más destacadas del momento. Entre ellas destacan Depresión Sonora, Repion, Rebrote, Cervatana, la gaditana La Perra Blanco, Toundra, Brighton 64, y la cantante Anna Ferrer. Todas estas actuaciones son de pago y las entradas están a la venta a través de la página de la Fira.

Finalmente, el Trovam se enriquecerá con propuestas llegadas desde el País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Madrid y las Islas Baleares. Asimismo, destaca la presencia de la compositora, cantante y batería chilena Cancamusa, que aterrizará en Castelló de la Plana para ofrecer el pop de su último álbum, Dopamina.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Las decenas de agentes acreditados podrán asistir a tres mesas redondas. En primer lugar, el jueves 12 de noviembre se celebrará la sesión 'Del escaparate al ecosistema: el papel estratégico de las ferias musicales', donde se examinará la importancia de eventos como el Trovam. Durante esa misma jornada se abordará la problemática del ruido en los conciertos gracias a la iniciativa de la Asociación de Técnicos del Espectáculo del País Valenciano (ATEPV). Y un día después tendrá lugar el debate 'La canción después de la canción: producción, autoría y explotación', con la colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Como cada año, Las Conversaciones del Trovam facilitarán que el público pueda conocer de primera mano algunos de los proyectos más interesantes de la escena musical estatal. Este año, los protagonistas serán Varry Brava y La Bien Querida. Además, el Trovam de este año incorpora otro espacio que da voz a los artistas y a sus mánagers. Esta actividad contará con Dulzaro, Hofe, La Perra Blanco, Les Testarudes y Romàntic Dimoni junto a sus respectivos representantes.

Los socios estratégicos de la Fira también estarán presentes para dar a conocer sus actividades. Este año estarán la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Navarra Music Commission (NMC), Es_Música, Federación de la Música de España, y la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña (ARC). Además, se presentarán FORMA, Foro de Mánagers; la Asociación Valenciana de Empresas de Música (ASVEM); la Cartografía de Mujeres y Disidencias en la Industria Musical de Mujeres de la Industria de la Música (MiM); y la Axencia Galega das Industrias Culturais, impulsora de la feria PALCO.

Además, el Trovam facilita el contacto entre los artistas, los promotores y los espacios de programación a través de slow meetings. De esta manera, se incentivan las contrataciones en salas y festivales de la Comunitat Valenciana y del Estado. Los jóvenes promotores y los backliners, personal técnico que hace posibles los directos, también se reunirán en la próxima edición del Trovam.

Trovam+ es el proyecto formativo que desarrollan conjuntamente la Fira y la Universidad Alfonso X el Sabio. Asistirán estudiantes de los másteres en Gestión de la Música en Directo y del MBA en Music Business del citado centro de la capital española, así como alumnado del Máster en Industria Musical del Instituto de Formación Continua-IL3 y de la Universidad de Barcelona, y estudiantes de la Universidad Jaume I de Castellón y del Instituto de Educación Secundaria Vila-roja de Almassora.

El programa de Trovam+ incluye cuatro sesiones formativas que abordarán diferentes aspectos de la creación y del negocio musical.