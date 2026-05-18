Declarado culpable por unanimidad el acusado de degollar a otro hombre en el Puente de Moreras de València en 2024

El acusado de matar a otro hombre en València en el puente de Moreras, declarado culpable - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado ha declarado culpable por unanimidad al hombre acusado de degollar a otro con un cuchillo en el puente de las Moreras de València el 30 de julio de 2024, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. El tribunal popular, tras una vista celebrada desde la pasada semana en la Audiencia Provincial, ha considerado probado que el acusado no tenía alteradas sus capacidades en el momento de cometer el crimen.

En su escrito de calificación provisional, Fiscalía reclamaba un total de 20 años de prisión para el acusado por un delito de asesinato, mientras que la acusación particular, que representa a la hija, la madre y la hermana del fallecido, elevaba la solicitud a los 22.

La defensa, por su parte, negó los hechos imputados a su representado y pidió al inicio de la vista una sentencia absolutoria o, subsidiariamente, una condena por un delito de homicidio con la eximente completa por alteración psíquica, con la aplicación de la atenuante de anomalía o drogadicción.

Los hechos se remontan a la tarde del 30 de julio de 2024, cuando el acusado mató a otro hombre de dos puñaladas en el cuello mientras paseaban por el puente de las Moreras de València. Lo hizo con un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja que llevaba escondido y con le cortó el cuello. Al no morir al instante, y la víctima intentar escapar, el acusado lo siguió y le dio una segunda puñalada mortal, según el relato de Fiscalía y ha considerado probado el jurado.

Un testigo que declaró en el juicio manifestó que mientras iba ese día en bicicleta por el puente de las Moreras escuchó unos gritos de alguien pidiendo auxilio. "Salió un chico corriendo por la parte peatonal y otro chico iba detrás", describió, y añadió que el segundo le alcanzó y le dio con el cuchillo a la altura del cuello. Luego "se guardó el cuchillo en la maletica que tenía y se fue andando muy tranquilo", expuso.