Deep Purple retrasa media hora el inicio de su concierto en València por la previsión de altas temperaturas

Deep Purple - GET ROCK LIVE

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización del concierto de Deep Purple en València, programado dentro de los Conciertos de Viveros 2026, ha decidido retrasar en 30 minutos el inicio de las actuaciones programadas para la noche de este martes, ante la previsión de altas temperaturas durante la tarde.

La decisión ha sido adoptada de forma consensuada tras las conversaciones mantenidas en las últimas horas entre la organización del evento, la banda y el Ayuntamiento de València, con el objetivo de garantizar unas condiciones más cómodas y seguras para el público, según ha informado la empresa organizadora en un comunicado.

De este modo, la apertura de puertas se mantiene a las 20.00 horas, a las 21.00 horas actuará King Sapo y a las 22.15 horas saldrá al escenario Deep Purple.

La organización ha agradecido "la comprensión y colaboración de los asistentes ante esta modificación horaria, motivada por las condiciones meteorológicas previstas" y ha recordado "la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos oficiales durante el episodio de altas temperaturas".

Con este ajuste horario, la organización confía en que "el público pueda disfrutar con mayor comodidad de una cita muy esperada que reunirá en València a una de las bandas más influyentes de la historia del rock, en una noche que promete ser inolvidable para los miles de seguidores de Deep Purple", ha concluido.